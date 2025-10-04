聽新聞
0:00 / 0:00
國民黨中央委員操作棄保 羅智強喊告
國民黨主席選戰進入白熱化階段，火藥味也漸濃。候選人羅智強、郝龍斌昨天先後前進花蓮災區，並且宣布不參加昨天、今天的電視政見會，但隨後傳出羅智強要退選的訊息，羅智強表示，凡造謠他退選者必告，求償百萬捐花蓮災區。
隨著投票日接近，棄保消息開始在藍營群組流傳，包括「棄羅保鄭」、「棄羅保郝」，甚至「棄鄭保羅」。更有國民黨中央委員率先恭喜鄭麗文當選，聲稱羅智強不參加周末辯論，是因支持鄭擔任黨主席。
羅智強申明會參選到底，並在臉書上表示，造謠他退選者必告，求償百萬元捐花蓮。他堅持君子之爭，但不等於會縱容造謠，他最痛恨的就是民進黨式的造謠。
郝龍斌呼應留言，把打擊同志的力氣，用來對抗民進黨的打壓，當選機率才會比較高，內鬥內行的體質必須改革。
羅智強昨訪視大進國小收容所，並在光復商工校長陳德明陪同下協助災後復原工作。
郝龍斌昨前往花蓮慈濟、門諾醫院、玉里榮總、玉里慈濟探視洪災中受傷的花蓮鄉親，到光復鄉前進指揮所了解災後復原狀況，並捐出新台幣六十萬元作為救災所需。
候選人鄭麗文昨公布她拜會兼黨副主席的嘉義市長黃敏惠，表示黃即將赴美交流參加活動，特別在啟程前給她送上中秋祝福，黃還向她透露，「我們女生要互相幫助」、「女性從政會遇到很多挑戰」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言