國民黨中央委員操作棄保 羅智強喊告

國民黨主席選戰進入白熱化階段，火藥味也漸濃。候選人羅智強、郝龍斌昨天先後前進花蓮災區，並且宣布不參加昨天、今天的電視政見會，但隨後傳出羅智強要退選的訊息，羅智強表示，凡造謠他退選者必告，求償百萬捐花蓮災區。

隨著投票日接近，棄保消息開始在藍營群組流傳，包括「棄羅保鄭」、「棄羅保郝」，甚至「棄鄭保羅」。更有國民黨中央委員率先恭喜鄭麗文當選，聲稱羅智強不參加周末辯論，是因支持鄭擔任黨主席。

羅智強申明會參選到底，並在臉書上表示，造謠他退選者必告，求償百萬元捐花蓮。他堅持君子之爭，但不等於會縱容造謠，他最痛恨的就是民進黨式的造謠。

郝龍斌呼應留言，把打擊同志的力氣，用來對抗民進黨的打壓，當選機率才會比較高，內鬥內行的體質必須改革。

國民黨主席候選人郝龍斌（左）、羅智強昨相繼抵達花蓮指揮所捐款，但巧妙避開並未見面。記者洪子凱／攝影

羅智強昨訪視大進國小收容所，並在光復商工校長陳德明陪同下協助災後復原工作。

郝龍斌昨前往花蓮慈濟、門諾醫院、玉里榮總、玉里慈濟探視洪災中受傷的花蓮鄉親，到光復鄉前進指揮所了解災後復原狀況，並捐出新台幣六十萬元作為救災所需。

候選人鄭麗文昨公布她拜會兼黨副主席的嘉義市長黃敏惠，表示黃即將赴美交流參加活動，特別在啟程前給她送上中秋祝福，黃還向她透露，「我們女生要互相幫助」、「女性從政會遇到很多挑戰」。