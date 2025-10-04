國民黨主席辯論取消 羅智強、郝龍斌赴花蓮勘災巧妙避開

花蓮洪災救災進入第12天，原訂今舉辦國民黨主席辯論取消，候選人羅智強、郝龍斌今天都到光復勘災了解狀況，郝表示，特別來關心災民及志工，看見很多志工幫忙災民恢復家園相當辛苦。羅、郝兩人下午不約而同到縣府前進指揮所了解狀況，但巧妙避開並未見面。

羅智強、郝龍斌今天相繼抵達花蓮勘災，而郝今天未有公開行程，主要都是赴醫院探視傷者，傍晚約5時30分時抵達縣府光復前進指揮所；巧合的是羅智強10至15分鐘前，才剛從指揮所離開。兩人巧妙地避開，羅、郝兩人分別各捐款50、60萬元。

郝龍斌表示，除了解花蓮鄉親遇到困境與問題，也關心從台灣各地過來幫忙的志工夥伴，更感受到台灣最美的風景就是人，有很多志願到災區來幫忙人，非常辛苦也很了不起，過去他也曾在紅十字會很長一段時間，深知志工的辛苦。