國民黨主席辯論取消 羅智強、郝龍斌赴花蓮勘災巧妙避開
花蓮洪災救災進入第12天，原訂今舉辦國民黨主席辯論取消，候選人羅智強、郝龍斌今天都到光復勘災了解狀況，郝表示，特別來關心災民及志工，看見很多志工幫忙災民恢復家園相當辛苦。羅、郝兩人下午不約而同到縣府前進指揮所了解狀況，但巧妙避開並未見面。
羅智強、郝龍斌今天相繼抵達花蓮勘災，而郝今天未有公開行程，主要都是赴醫院探視傷者，傍晚約5時30分時抵達縣府光復前進指揮所；巧合的是羅智強10至15分鐘前，才剛從指揮所離開。兩人巧妙地避開，羅、郝兩人分別各捐款50、60萬元。
郝龍斌表示，除了解花蓮鄉親遇到困境與問題，也關心從台灣各地過來幫忙的志工夥伴，更感受到台灣最美的風景就是人，有很多志願到災區來幫忙人，非常辛苦也很了不起，過去他也曾在紅十字會很長一段時間，深知志工的辛苦。
國民黨立院黨團總召傅崐萁陪同郝龍斌赴光復糖廠，傅表示，當前重點為重建工程，特別是針對馬太鞍溪潰堤，必須全面檢討並重做汙水與排水系統，經費可能所需300億，並須考量災民對於中繼屋與永久屋需求，盼執政者能以謙卑與敬畏心，來面對天災與可能的人為問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言