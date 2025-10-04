快訊

國民黨主席政見會縮為3場 前副秘書長不滿：自己訂的法規遵守很難？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨中央今（4）日與6位黨主席候選人代表討論，決定將8場政見發表會縮減為3場，在北、中、南各辦一場。聯合報系資料照
國民黨中央今（4）日與6位黨主席候選人代表討論，決定將8場政見發表會縮減為3場，在北、中、南各辦一場。聯合報系資料照

國民黨中央今下午經與6位黨主席候選人代表討論，決定將8場政見發表會縮減為3場，在北、中、南各辦一場。國民黨前副秘書長張雅屏說，自己訂的法規要遵守很難嗎？原選舉公告是6場縣市政見會，若調整場次低於6場，就等於違反原選舉公告內容。

國民黨主席選舉將於10月18日投票，因應花蓮洪災，多位國民黨立委籲停止辯論，全力投入救災。黨中央邀請6位候選人代表與會討論是否取消接下來8場政見發表會。會議主席、秘書長黃健庭宣布結論，經會議，他裁示8場縮減為3場，分別在北、中、南各辦一場，為10月7日在台中，10月12日在台北，10月13日在高雄。

張雅屏質疑，自己訂的法規要遵守很難嗎？選舉事務的辦理，選舉監察委員會有監督之責。選舉風紀之處理，是選舉監察委員會的職責。選舉公告的事項若要變更，依政黨法仍需送內政部備查。

張雅屏表示，公辦政見會辦理，是選務事項，辦與不辦的決議方式為何？是候選人協調會決定？還是需經選監會確認不違反原選舉公告為前提？原選舉公告是6場縣市政見會，若調整場次低於6場，就等於違反原選舉公告內容。

張雅屏指出，本屆選舉監察委員會召集人是副主席連勝文，應召集選監會確認。再次籲請選務主辦單位，以制度程序為重。

國民黨前副秘書長張雅屏。聯合報系資料照
國民黨前副秘書長張雅屏。聯合報系資料照

政見發表會 國民黨 黃健庭

