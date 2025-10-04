國民黨主席政見會8場剩3場 李德維：扼殺與黨員溝通機會

國民黨主席選舉將於10月18日投票，因應花蓮洪災，多位國民黨立委籲停止辯論，全力投入救災。黨中央邀請6位候選人代表與會討論是否取消接下來8場政見發表會，經會議決定8場縮減為3場。候選人鄭麗文方面的代表楊永明說，黨中央本來只有「全部取消」跟「折衷方案」，經他建議才納入「維持舉辦」討論；另一位代表李德維說，縮減場次扼殺與黨員溝通機會，非常可惜。

因多位國民黨立委呼籲停辦黨主席選舉辯論，國民黨中央今下午召集各候選人委任代表與會，討論8場政見發表會是否停辦。6名候選人代表與黨中央約下午2時開會討論。經過約1小時多討論，黃健庭宣布會議結論，8場縮減為3場，分別在北、中、南各辦一場，分別是10月7日在台中，10月12日在台北，10月13日在高雄。

楊永明會後還原會議內容。他說，黨中央列出兩個方案，方案一是全部停辦，方案二是北、中、南各舉辦一場，明日政見發表會在TVBS照常舉辦，不在會議討論的範圍內。鄭麗文方面清楚表達，希望全部舉辦，這是6位候選人在黨部的會議當中的共同決定，且也已經公告社會大眾，希望就照制度走。希望專業救災，不希望造成更多困擾，關心救災的同時，黨的民主程序不能中斷。

楊永明表示，花蓮洪災跟台灣很多問題，在於民進黨政府執政無能，選出國民黨主席就是要下架民進黨。上次國民黨主席選舉雖然較少，只有5場，是因當時有疫情，在此之前，各縣市都有類似的說明會。後來了解8個場次其實都已經付錢，不可能取消後錢就能收回。

楊永明還說，會議過程中有些「轉折」，後來會議主席黃健庭在他的建議下再加一個方案，就是8場政見發表會不變，可是最後會議主席決定採取北、中、南各辦一場。

李德維說，今天會議中，6位候選人的代表都充分表達意見，最後結論是黨中央做決定，而非6位候選人決定，若是6位候選人有任何一位認為不宜更動的話，應就不便更動。鄭麗文方面已經充分表達意見，希望維持原來的8場，是因為希望直接跟黨員溝通，黨中央做此決定，也不便批評或說什麼，只覺得非常可惜，讓黨員、選民看到6位黨主席候選人，可為台灣、為中華民國，未來創造什麼的機會，就這樣被扼殺。