急召國民黨主席候選人代表討論 黃健庭：8場政見會改3場

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席選舉將於10月18日投票，因應花蓮洪災，多位國民黨立委呼籲停止辯論，全力投入救災。國民黨中央今下午邀請6位候選人代表，討論是否因應花蓮洪災取消接下來要舉辦的8場政見發表會。今日會議主席、秘書長黃健庭表示，經裁示，8場縮減為3場，分別在北、中、南各辦一場。記者屈彥辰／攝影
國民黨主席選舉將於10月18日投票，因應花蓮洪災，多位國民黨立委呼籲停止辯論，全力投入救災。國民黨中央今下午邀請6位候選人代表，討論是否因應花蓮洪災取消接下來要舉辦的8場政見發表會。今日會議主席、秘書長黃健庭表示，經裁示，8場縮減為3場，分別在北、中、南各辦一場。

因多位國民黨立委呼籲停辦黨主席選舉辯論，國民黨中央今下午召集各候選人委任代表與會，討論8場政見發表會是否停辦。6名候選人代表與黨中央約下午2時開會討論。經過約1小時多討論，黃健庭現身向等待的媒體說明。

黃健庭說，花蓮救災跟復原的工作持續進行中，外界有些反應，救災工作在進行的同時，國民黨卻熱衷在黨主席選舉、辯論等，表達不同的意見，所以覺得有必要邀請6位候選人的代表，針對後續要辦的電視或實體的政見發表會，進一步討論。

黃健庭又說，目前為止，國民黨還沒有辦過任何一場辯論會、說明會或媒體專訪，國民黨也從來沒有做過任何民調，明天才是國民黨第一場電視政見說明會。

黃健庭說明，候選人張亞中、鄭麗文希望能維持原來8場；候選人羅智強、郝龍斌希望8場全部取消；候選人卓伯源、蔡志弘表達可以採取折衷方案，維持政見發表會，北、中、南各一場，三場都直播，把原來8場縮減到3場。

黃健庭表示，他最終裁示的是採取折衷方案，明天辦理電視政見發表會後，會在北、中、南各辦一場實體的政見說明會。三場時間分別是，10月7日在台中，10月12日在台北，10月13日在高雄，鄰近縣市拉到距離較近的主辦場地。

黃健庭指出，相信這樣做，一方面可以讓候選人可以表達理念，另一方面讓整個黨不會讓外界感覺忙選舉，確實8場政見發表會加上外界辦的，非常密集。

蔡志弘隨後受訪也表示，黨內和諧最重要，一方面要適度回應社會的期待，同時也要顧及讓主席候選人跟黨員有充分溝通的機會，減少場次，可是一定要直播。

不過，據了解，有候選人與會代表表達，是否要舉辦政見發表會，應由主席候選人們來決定，非由黨中央逕行決定。

