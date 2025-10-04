聽新聞
影／國民黨主席改選辯論突喊卡 鄭麗文：遊戲規則勿因人更改
國民黨本月18日將進行黨主席改選，近日接連舉辦多場辯論會、政見會，有藍委認為這次的辯論會頻率甚至比總統大選還高，呼籲暫停辯論、關心花蓮光復災情。原訂於今天進行的「黨主席大辯論」，主辦單位中天電視昨晚緊急宣布取消。
參選黨主席的鄭麗文今天表示，她昨天接到中天通知，羅智強、郝龍斌都不出席，但早上看新聞才確定取消；隨後收到黨中央訊息，將討論黨中央舉辦的政見發表會是否也應全數取消；鄭麗文認為，花蓮災情已經發生2個星期，清理工作也將在這2天完成，此時突說要因為花蓮災情，取消全數政見發表會，會引起黨員高度疑慮。
鄭麗文表示，黨主席候選人因行程安排，是否出席黨舉辦的政見發表會，這是個別候選人權益，她百分之百尊重；但就民主選舉來講，公開的政見發表會是最合乎民主精神的，這也是一開始她就公開希望黨中央廣辦政見發表會，直接與黨員面對面溝通，報告候選人主張與政見，這時候取消，讓她覺得相當突兀。
鄭麗文呼籲，黨中央應該展現大黨的風範與承擔，主辦一場乾淨、公平、公開的選舉，接下來的遊戲規則，不要因為個別候選人的行程更改。
