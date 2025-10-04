藍委籲救災優先 鄭麗文：應讓黨主席選舉順利完成

18位國民黨立委呼籲，黨主席候選人應暫停辯論，優先關心花蓮災民。國民黨主席候選人鄭麗文今天表示，關心花蓮災情當然非常重要，但相關的清理工作也已經要全數完成，國民黨應把黨主席選舉順利完成，絕不會耽誤花蓮救災，中間沒有任何矛盾、重疊。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，國民黨主席候選人郝龍斌、羅智強今天分別前往災區，原訂今天將舉行的國民黨主席辯論會取消。國民黨立委羅廷瑋等藍委呼籲，黨主席候選人應暫停辯論，優先關心花蓮災民，展現與人民同在的決心。

國民黨主席候選人鄭麗文今天在國民黨中央黨部受訪表示，希望國民黨能在正確的時間，做出正確的決定，關心花蓮的災情當然非常重要，國民黨除了做地方政府最大的後盾，關心花蓮的災情之外，作為在野黨，國民黨應在立法院做出相關配套的檢討跟修法，讓悲劇不再發生。

鄭麗文指出，災情已經發生將近兩週，現在相關的清理工作也已經要全數完成了，所以在這個時刻，國民黨應該要好好的把黨主席選舉順利完成，絕對不會耽誤花蓮的救災、防災跟未來的許多工作，這中間其實沒有任何的矛盾，也沒有任何的重疊。

鄭麗文表示，18日馬上就要進行黨主席選舉的投票，結果現在黨員連一場黨主席政見發表會都還沒有看到，她非常期待能夠跟黨員面對面溝通、報告，也希望這場國民黨主席選舉能順利完成，在18日產生一位真正符合黨員期待的黨主席。