被指曾邀吃狗肉 鄭麗文：綠營也擔心我當選黨主席？

國民黨主席選舉白熱化，中正大學政治系副教授陳尚志今早在臉書發文，指候選人鄭麗文曾邀吃狗肉。鄭麗文下午現身於國民黨中央黨部，與黨中央討論因應花蓮洪災，接下來政見發表會是否取消，對「吃狗肉」問題以12字回應，「口不擇言，胡言亂語，不值一駁」， 莫非綠營也開始擔心跟害怕她當選黨主席嗎？

陳尚志說鄭麗文曾邀大家去吃狗肉，他稱與鄭認識幾十年，勸過鄭很多事。年輕時他就多次勸鄭，做事或者要職位不要太心急。先要把自己培養好。如今鄭要競選國民黨主席，真是笑話一件。請問，除了一張嘴，鄭有什麼能力和學識擔當這種職位？當然其他候選人也不是好貨，其實國民黨也不關他的事，但別亂搞了。

鄭麗文表示，口不擇言，胡言亂語，莫非綠營也開始擔心跟害怕她當選黨主席嗎？實在是不值一駁。這段時間，出現很多抹黑跟中傷她的黑函，所以她要求大家要自我克制，是否可以示範給黨員跟全台灣看，國民黨正在改變。相信國民黨員有智慧，希望接下來的黨主席選舉，真的能夠順利完成。

對於是否因花蓮洪災，取消接下來的政見發表會，鄭麗文表示，今早收到很多訊息、通知，黨員非常躁動，黨所主辦的政見發表會是否也要取消，這點相當突兀，花蓮災情眾所周知，發生至今已近兩個星期，大致上清理的工作在這兩天會全部完成。個別候選人決定行程安排，是否參加黨辦的政見發表會，這是個別候選人的權利，百分百尊重，但直接與黨員面對面溝通，這是非常寶貴的經驗，珍惜每次向黨員報告的機會，在這時取消讓人覺得非常突兀。

鄭麗文說，希望黨中央能夠大開大合，展現大黨應該要有的風範跟承擔，務必舉辦一場乾淨公平公開的選舉，希望接下來遊戲規則不要因為個別候選人的行程安排擅自更改，除有非常重大的理由之外，應該還是要按照現有的行程安排跟遊戲規則，順利辦完這場國民黨主席選舉。她也說，不希望有道德綁架的疑慮，對於花蓮的災情，在野黨一定要負責任地尋求專業意見，在立法院裡完成相關的配套修法，避免類似悲劇再次發生。