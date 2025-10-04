黨主席辯論取消！羅智強赴光復勘災 直言太多場籲「心力應先放救災」

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
原訂今舉辦國民黨主席辯論取消，候選人之一國民黨立院黨團書記長羅智強昨晚也下花蓮勘災，今天早上抵達花蓮光復車站。記者洪子凱／攝影
花蓮洪災救災進入第12天，原訂今舉辦國民黨主席辯論取消，候選人之一國民黨立院黨團書記長羅智強昨晚也下花蓮勘災，今天早上抵達光復車站，他直言，辯論加上政見說明會有14場，比總統規格還多，太多場也不利於現在社會氛圍，目前黨中央也討論後需安排，也呼籲他能夠真的把多的力氣跟關心放在花蓮，跟各候選人協調。

羅智強表示，花蓮現階段受到重創，各界紛紛投入救災工作，國民黨主席選舉舉辦6場辯論、8場政見說明會有點太多，更不利於現在社會氛圍，目前已舉辦3場電視辯論，每位候選人都非常用心準備及陳述，剩下就交給黨員決定。

羅智強表示，他身為花蓮子弟看到家鄉受到如此重創心裡很難過，這次是以立法院國民黨團書記長來花蓮傾聽災民訴求，因黨團將要主推相關條例，盼能匡列200億預算作為後續重建救災，盼中央政府聽見人民聲音，支持相關條例的立法與編列。

羅智強說，他昨天先到花蓮市區中正體育館24小時物資中心關心狀況，今天一早也到馬太鞍溪橋查看斷橋情況，接下來也會到個收容站、物資站點查看狀況，而他與國民黨立院黨團已宣布將捐出總額100萬善款，也會將這筆款項交給花蓮縣政府，協助災後復原。

