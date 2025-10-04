一是好友、一是長輩 國民黨主席選舉她曝心情：戒慎恐懼

國民黨主席選舉火熱進行中，國民黨台北市議員游淑慧在臉書表示，這次黨主席選舉，她一直是戒慎恐懼的心情。

參選人羅智強是她的好友，郝龍斌前市長是她的長官、長輩，對她來說，黨主席就是選「好」的、選「強」的。

對於羅智強在臉書發文透露有「小小的挫折感」，感到困擾的是棄保的操作，呼籲支持者選最喜歡的人就對了，不需要「棄羅保鄭」。

游淑慧表示，能讓2026、2028贏，就是對的人選。昨天媒體讓她評論近日所謂的「黨員民調」，但她說，「無法評論」，因為不知道誰是委託單位，民調的問題是怎麼問的？樣本怎麼採的？是中立機構還是特定陣營自己做？因為黨員民調要有黨員的電話名冊，這部分應該是屬於國民黨的內部資料，民調公司應該沒有。

她指出，黨中央基於選務的公平跟中立，也絕不會拿這些名冊去做了民調，然後釋放出來影響選情。所以，對不清楚的訊息無法判斷。

游淑慧也說，參選的過程，也是格局和理念的展現。但羅智強這次的參選，讓她驚訝，原來默默的，他對國民黨的改革有這麼多想法跟理念。總之，希望每位參選黨主席的前輩，都可以讓大家看到對國民黨的感情，和讓國民黨正向改革的想法。