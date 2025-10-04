18名藍委籲停止黨主席辯論 郝龍斌：心力在救災才與社會連結

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席選舉10月18日投票，18名國民黨立委3日深夜發布共同聲明，呼籲黨主席候選人停止辯論，全力投入花蓮救災。候選人郝龍斌今早表示，感謝黨籍立委深明大義，發起停止辯論會與政見會倡議，他全力支持。圖為郝龍斌正在前往慈濟醫院慰問災民的路上。圖／郝龍斌臉書
國民黨主席選舉10月18日投票，18名國民黨立委3日深夜發布共同聲明，呼籲黨主席候選人停止辯論，全力投入花蓮救災。候選人郝龍斌今早表示，感謝黨籍立委深明大義，發起停止辯論會與政見會倡議，他全力支持。

郝龍斌說，國民黨18位立委今天以共同聲明方式，要求立即停止主席選舉多達14場的辯論會與政見會，他表達支持與感謝。

郝龍斌指出，早在9月27日中天舉辦的辯論會前，他就公開呼籲，應該終止後續辯論與政見會，將心力用在花蓮救災，才能讓黨與社會連結，不能為了這場選舉，讓國民黨與社會斷鏈。無奈因部分候選人堅持，導致協調破局。

郝龍斌說明，他今天一大早就搭火車抵達花蓮，今晚也將夜宿花蓮，因此婉拒今、明兩天兩場電視辯論會，現在正在前往慈濟醫院慰問災民的路上。

國民黨 黨主席 辯論會 郝龍斌

