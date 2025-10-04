18名藍委籲停止黨主席辯論 郝龍斌：心力在救災才與社會連結
國民黨主席選舉10月18日投票，18名國民黨立委3日深夜發布共同聲明，呼籲黨主席候選人停止辯論，全力投入花蓮救災。候選人郝龍斌今早表示，感謝黨籍立委深明大義，發起停止辯論會與政見會倡議，他全力支持。
郝龍斌說，國民黨18位立委今天以共同聲明方式，要求立即停止主席選舉多達14場的辯論會與政見會，他表達支持與感謝。
郝龍斌指出，早在9月27日中天舉辦的辯論會前，他就公開呼籲，應該終止後續辯論與政見會，將心力用在花蓮救災，才能讓黨與社會連結，不能為了這場選舉，讓國民黨與社會斷鏈。無奈因部分候選人堅持，導致協調破局。
郝龍斌說明，他今天一大早就搭火車抵達花蓮，今晚也將夜宿花蓮，因此婉拒今、明兩天兩場電視辯論會，現在正在前往慈濟醫院慰問災民的路上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言