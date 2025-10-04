羅智強嗆造謠退選黨主席者必告 郝龍斌呼應黨內鬥體制必續改革

國民黨主席選舉10月18日投票，候選人羅智強今再臉書貼文表示，造謠他退選者必告，求償100萬元捐花蓮。黨主席選舉，他堅持君子之爭，但不等於會縱容造謠，他最痛恨的就是民進黨式的造謠。

競爭對手郝龍斌也在文中留言表示，把打擊同志的力氣，用來對抗民進黨的打壓，當選機率才會比較高。內鬥內行的體質必須改革！

羅智強點名國民黨中央委員李東成，他要求李24小時內公開道歉，並在造謠的群組內道歉，否則提告。

羅智強強調，再有造謠「羅智強退選、推薦或退選禮讓鄭麗文或其他候選人」者，一律提告，並求償100萬元，全數捐花蓮災區。國民黨是一個光明磊落的政黨，不需要為了選黨主席，去學民進黨的奧步。也請各候選人約束支持自己的支持者，不要用造謠別人退選的手段攻擊其他候選人。要贏，就光明正大地贏。否則，如何讓人相信是可以領導國民黨、團結國民黨的候選人？

羅智強重申，他昨天說的非常清楚，他再說一次。他雖然現階段民調落後候選人鄭麗文，但他會在兩周內，和他的支持者們一起創造逆轉勝，超越鄭麗文和其他候選人，贏得黨主席的勝利。就和我過去多次選舉一樣，一開始民調落後，依然在支持者的總動員之下，最後創造奇蹟逆轉勝。只要他的120萬粉絲動起來，沒有不能逆轉的困境。請支持他的朋友，大家動起來，幫他在群組裡廣傳，不要讓謠言，傷害中國國民黨。