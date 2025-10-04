快訊

日經亞洲：趙怡翔赴華府尋求接觸川普政府 前官員稱美方不會冒險

苗栗隨機殺人可望逃死？7年前牙醫父被殺…兒：司法就是保護加害人

日本機場驚險一幕！旅客行李險遭陌生女子推走「我在旁邊也敢動」

聽新聞
0:00 / 0:00

羅智強嗆造謠退選黨主席者必告 郝龍斌呼應黨內鬥體制必續改革

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席候選人羅智強。記者林澔一／攝影
國民黨主席候選人羅智強。記者林澔一／攝影

國民黨主席選舉10月18日投票，候選人羅智強今再臉書貼文表示，造謠他退選者必告，求償100萬元捐花蓮。黨主席選舉，他堅持君子之爭，但不等於會縱容造謠，他最痛恨的就是民進黨式的造謠。

競爭對手郝龍斌也在文中留言表示，把打擊同志的力氣，用來對抗民進黨的打壓，當選機率才會比較高。內鬥內行的體質必須改革！

羅智強點名國民黨中央委員李東成，他要求李24小時內公開道歉，並在造謠的群組內道歉，否則提告。

羅智強強調，再有造謠「羅智強退選、推薦或退選禮讓鄭麗文或其他候選人」者，一律提告，並求償100萬元，全數捐花蓮災區。國民黨是一個光明磊落的政黨，不需要為了選黨主席，去學民進黨的奧步。也請各候選人約束支持自己的支持者，不要用造謠別人退選的手段攻擊其他候選人。要贏，就光明正大地贏。否則，如何讓人相信是可以領導國民黨、團結國民黨的候選人？

羅智強重申，他昨天說的非常清楚，他再說一次。他雖然現階段民調落後候選人鄭麗文，但他會在兩周內，和他的支持者們一起創造逆轉勝，超越鄭麗文和其他候選人，贏得黨主席的勝利。就和我過去多次選舉一樣，一開始民調落後，依然在支持者的總動員之下，最後創造奇蹟逆轉勝。只要他的120萬粉絲動起來，沒有不能逆轉的困境。請支持他的朋友，大家動起來，幫他在群組裡廣傳，不要讓謠言，傷害中國國民黨。

國民黨 羅智強 黨主席

延伸閱讀

拜訪黃敏惠衝黨主席選舉 鄭麗文：她說「女生要互相幫助」

請假六日黨主席辯論 羅智強：我要用2周超越鄭麗文

羅智強舉辦「自強團結大會」 韓國瑜高唱愛拚才會贏：祝心想事成

影／出席羅智強團結大會 韓國瑜打趣祝「祝心想事成」

相關新聞

黨主席辯論場數超過總統大選…18藍委籲停止 全力投入花蓮救災

國民黨主席選舉進行中，中天新聞4日原定舉行黨主席選舉辯論，候選人羅智強、郝龍斌等因赴花蓮勘災，取消出席，主辦單位經與其他...

羅智強嗆造謠退選黨主席者必告 郝龍斌呼應黨內鬥體制必續改革

國民黨主席選舉10月18日投票，候選人羅智強今再臉書貼文表示，造謠他退選者必告，求償100萬元捐花蓮...

18名藍委籲停止黨主席辯論 郝龍斌：心力在救災才與社會連結

國民黨主席選舉10月18日投票，18名國民黨立委3日深夜發布共同聲明，呼籲黨主席候選人停止辯論，全力投入花蓮救災。候選人...

拜訪黃敏惠衝黨主席選舉 鄭麗文：她說「女生要互相幫助」

國民黨主席選舉10月18日投票，候選人鄭麗文今早表示，昨晚她特別趕到嘉義拜訪嘉義市長黃敏惠，黃即將赴美交流參加活動，特別...

請假六日黨主席辯論 羅智強：我要用2周超越鄭麗文

國民黨主席選戰戰況白熱化，候選人、立委羅智強今在臉書上宣布，他參選到底外，要用2個星期超越民調領先的候選人鄭麗文，而他要...

籲國民黨員小心民調失準 黨主席候選人蔡志弘：以政見為主

國民黨主席選舉進行中，候選人蔡志弘昨接受「千秋萬事」專訪，他表示，這次中國國民黨黨主席選舉，外傳藍營內部有一份全黨員民調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。