拜訪黃敏惠衝黨主席選舉 鄭麗文：她說「女生要互相幫助」

國民黨主席選舉10月18日投票，候選人鄭麗文今早表示，昨晚她特別趕到嘉義拜訪嘉義市長黃敏惠，黃即將赴美交流參加活動，特別在啟程前給她送上中秋的祝福，加油打氣。

鄭麗文說，黃敏惠是她以前在立法院的老同事，她過去也曾多次到嘉義為黃站台。黃說，現在全台執政縣市當中，國民黨的女性縣市長占多數，「我們女生要互相幫助」。不過黃也感嘆，女性從政「會遇到很多挑戰」。

鄭麗文表示，現在民進黨掌握一切資源、專斷獨行，財劃法通過之後，嘉義市雖然表面上統籌款增加66億，但行政院卻反向刪減地方補助款，再加上事權下放、地方配合款比例增加，嘉義市明年的預算實際上是大幅縮水，甚至直接影響到市府照顧弱勢的社福支出。

鄭麗文說，提起台灣當前面對內外的挑戰，包括花蓮風災、兩岸局勢緊張、美國關稅海嘯對農業及中小企業的衝擊等等，黃敏惠語重心長的說，這些都需要運用智慧去面對，正因如此，更希望國民黨能夠有所突破，不只為了黨，也為了國家。

鄭麗文表示，黃敏惠替她加油打氣，也特別呼籲團結，黃說，黨主席一定要扮演好「桶箍」的角色，不讓基層支持者擔憂，希望國民黨不僅完成「世代接棒」，還可以「世代皆棒」。

鄭麗文總結，感謝最溫暖的黃敏惠，她當選黨主席之後，一定會努力團結全黨、團結全台灣、把政權拿回來。不僅如此，更要借鑒黃在南台灣的寶貴經驗，深耕南台灣，讓國民黨南部同志們不再孤軍奮戰。