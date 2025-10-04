快訊

日經亞洲：趙怡翔赴華府尋求接觸川普政府 前官員稱美方不會冒險

苗栗隨機殺人可望逃死？7年前牙醫父被殺…兒：司法就是保護加害人

日本機場驚險一幕！旅客行李險遭陌生女子推走「我在旁邊也敢動」

聽新聞
0:00 / 0:00

拜訪黃敏惠衝黨主席選舉 鄭麗文：她說「女生要互相幫助」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席選舉10月18日投票，候選人鄭麗文今早表示，昨晚她特別趕到嘉義拜訪嘉義市長黃敏惠，黃即將赴美交流參加活動，特別在啟程前給她送上中秋的祝福，加油打氣。圖／鄭麗文臉書
國民黨主席選舉10月18日投票，候選人鄭麗文今早表示，昨晚她特別趕到嘉義拜訪嘉義市長黃敏惠，黃即將赴美交流參加活動，特別在啟程前給她送上中秋的祝福，加油打氣。圖／鄭麗文臉書

國民黨主席選舉10月18日投票，候選人鄭麗文今早表示，昨晚她特別趕到嘉義拜訪嘉義市長黃敏惠，黃即將赴美交流參加活動，特別在啟程前給她送上中秋的祝福，加油打氣。

鄭麗文說，黃敏惠是她以前在立法院的老同事，她過去也曾多次到嘉義為黃站台。黃說，現在全台執政縣市當中，國民黨的女性縣市長占多數，「我們女生要互相幫助」。不過黃也感嘆，女性從政「會遇到很多挑戰」。

鄭麗文表示，現在民進黨掌握一切資源、專斷獨行，財劃法通過之後，嘉義市雖然表面上統籌款增加66億，但行政院卻反向刪減地方補助款，再加上事權下放、地方配合款比例增加，嘉義市明年的預算實際上是大幅縮水，甚至直接影響到市府照顧弱勢的社福支出。

鄭麗文說，提起台灣當前面對內外的挑戰，包括花蓮風災、兩岸局勢緊張、美國關稅海嘯對農業及中小企業的衝擊等等，黃敏惠語重心長的說，這些都需要運用智慧去面對，正因如此，更希望國民黨能夠有所突破，不只為了黨，也為了國家。

鄭麗文表示，黃敏惠替她加油打氣，也特別呼籲團結，黃說，黨主席一定要扮演好「桶箍」的角色，不讓基層支持者擔憂，希望國民黨不僅完成「世代接棒」，還可以「世代皆棒」。

鄭麗文總結，感謝最溫暖的黃敏惠，她當選黨主席之後，一定會努力團結全黨、團結全台灣、把政權拿回來。不僅如此，更要借鑒黃在南台灣的寶貴經驗，深耕南台灣，讓國民黨南部同志們不再孤軍奮戰。

鄭麗文 國民黨 黨主席 黃敏惠

延伸閱讀

請假六日黨主席辯論 羅智強：我要用2周超越鄭麗文

從橋下到新家...嘉義市西區區政大樓上梁開啟新篇章 完工期曝

影／鄭麗文赴榮光社餐會爭取軍系選票 退將高喊主席好

拉軍系抗郝龍斌 鄭麗文：希望不是選舉才想到黃復興

相關新聞

黨主席辯論場數超過總統大選…18藍委籲停止 全力投入花蓮救災

國民黨主席選舉進行中，中天新聞4日原定舉行黨主席選舉辯論，候選人羅智強、郝龍斌等因赴花蓮勘災，取消出席，主辦單位經與其他...

羅智強嗆造謠退選黨主席者必告 郝龍斌呼應黨內鬥體制必續改革

國民黨主席選舉10月18日投票，候選人羅智強今再臉書貼文表示，造謠他退選者必告，求償100萬元捐花蓮...

18名藍委籲停止黨主席辯論 郝龍斌：心力在救災才與社會連結

國民黨主席選舉10月18日投票，18名國民黨立委3日深夜發布共同聲明，呼籲黨主席候選人停止辯論，全力投入花蓮救災。候選人...

拜訪黃敏惠衝黨主席選舉 鄭麗文：她說「女生要互相幫助」

國民黨主席選舉10月18日投票，候選人鄭麗文今早表示，昨晚她特別趕到嘉義拜訪嘉義市長黃敏惠，黃即將赴美交流參加活動，特別...

請假六日黨主席辯論 羅智強：我要用2周超越鄭麗文

國民黨主席選戰戰況白熱化，候選人、立委羅智強今在臉書上宣布，他參選到底外，要用2個星期超越民調領先的候選人鄭麗文，而他要...

籲國民黨員小心民調失準 黨主席候選人蔡志弘：以政見為主

國民黨主席選舉進行中，候選人蔡志弘昨接受「千秋萬事」專訪，他表示，這次中國國民黨黨主席選舉，外傳藍營內部有一份全黨員民調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。