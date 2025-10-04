請假六日黨主席辯論 羅智強：我要用2周超越鄭麗文

國民黨主席選戰戰況白熱化，候選人、立委羅智強今在臉書上宣布，他參選到底外，要用2個星期超越民調領先的候選人鄭麗文，而他要向中天和TVBS說聲抱歉，星期六、日的兩場辯論會，他只能請假，即便是總統大選，也只有2場辯論，在花蓮重災的此時，一場黨主席選舉竟舉辦6場辯論、8場政見發表會，這真的是太多了，他已參加3場電視辯論，相信已能充分把參選黨主席的理念清楚呈現。他也回到故鄉花蓮，表示「花蓮加油！光復加油！」

羅智強說，感謝立法院長韓國瑜院長，用「愛拚才會贏」勉勵正在逆風的他。有民調指出，候選人鄭麗文的民調領先他。他在中華民國自強團結大會上笑著說：「這是好消息，代表我們可以開創一個逆轉勝的奇蹟！」羅智強的「強」，指的是愈挫愈勇的強。羅智強的「強」，指的是逆轉困境的強。他不管是打台北市議員、桃園市長乃至於反惡罷，一開始的民調都是輸，但最後都是贏，原因無它，只要他的支持者、120萬的臉書粉絲們動起來，沒有衝不破的難關，沒有逆轉不了的困境，因為天知地知大家都知，他一路走來就是忠貞的國民黨員。

羅智強表示，他反對台獨、捍衛中華民國、為同志戰友上刀山火海。一路走來，始終如一，從未改變，所以，只要大家相信他，再落後的民調，他也有信心逆轉勝。但他也要不客氣而鄭重的說，不要操作什麼他退選禮讓鄭麗文的消息，他早上的貼文說的很清楚，他要拚逆轉勝，他絕對「參選到底」。

羅智強指出，鄭麗文只是現在民調贏他，但只要他的支持者團結一心，他有100分的信心，用2個星期的時間逆轉勝，超越鄭麗文。他也不會叫大家「棄鄭保羅」、「棄郝保羅」，但也請各方不要再操作什麼「棄羅保鄭」、「棄羅保郝」，大家就是選自己最喜歡的人當黨主席，不必拿棄保嚇人。

羅智強說，謝謝韓國瑜、立委高金素梅還有他立法院的好夥伴們獻唱的「愛拚才會贏」，真的是說出他現在的心境，一定逆轉勝，愛拚才會贏。

羅智強提到，最後，他也要向大家宣布一件重要的事。今晚，他將以書記長的身分代表國民黨立法院黨團，回到他的故鄉花蓮，一方面親自送上國民黨團對花蓮光復鄉的善款，另一方面，在中秋連假三天，實際到花蓮傾聽鄉親的心聲，國民黨已提出「樺加沙暨花蓮光復鄉堰塞湖潰壩災害重建條例」，他會把災民的意見，當作立法的依據。務必督促政府，善盡救災重建的義務。

羅智強並強調，他要向中天和TVBS說聲抱歉，星期六、日的兩場辯論會，他只能請假。他真的認為，即便是總統大選，也只有2場辯論，在花蓮重災的此時，一場黨主席選舉竟舉辦6場辯論、8場政見發表會，這真的是太多了，他已參加了3場電視辯論。他相信，已能充分把參選黨主席的理念清楚呈現。「我親愛的故鄉花蓮，我回來了！在中秋團圓的時節，我想對花蓮說，花蓮加油！光復加油！」

羅智強也貼出一張吃吐司照，表示「花蓮，我回來了。帶著滿滿的不捨，奔向受傷的故鄉。一包葡萄吐司，簡單打發了我的晚餐；車窗外飛逝的燈火，彷彿映照我急切的歸心。祈願花蓮平安，光復平安。」