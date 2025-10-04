聽新聞
黨主席辯論場數超過總統大選…18藍委籲停止 全力投入花蓮救災

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
圖為國民黨主席選舉第二場辯論。18名國民黨立委3日深夜發布「中國國民黨立委共同重大呼籲」，表示請所有黨主席參選人暫停辯論，關心花蓮災情。圖／中天新聞提供
圖為國民黨主席選舉第二場辯論。18名國民黨立委3日深夜發布「中國國民黨立委共同重大呼籲」，表示請所有黨主席參選人暫停辯論，關心花蓮災情。圖／中天新聞提供

國民黨主席選舉進行中，中天新聞4日原定舉行黨主席選舉辯論，候選人羅智強、郝龍斌等因赴花蓮勘災，取消出席，主辦單位經與其他候選人協調，決定取消舉辦4日辯論。國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、邱鎮軍、李彥秀、徐巧芯、黃建賓、丁學忠、林沛祥、葉元之、陳菁徽、吳宗憲、翁曉玲、林倩綺、黃仁、羅明才、涂權吉、黃健豪、陳玉珍等，3日深夜發布「中國國民黨立委共同重大呼籲」，表示請所有黨主席參選人暫停辯論，關心花蓮災情。

羅廷瑋說，花蓮正面臨重大災難，光復鄉人民死傷慘重、家園毀於一旦。此刻，執政的民進黨不但沒有全心全力投入救災重建，反而用大惡罷式的造謠手段，全面「殺傷」中國國民黨與花蓮縣政府，甚至抹黑國民黨不關心災情。

羅廷瑋表示，他要問，未來的領導人黨主席參選人們，此時此刻在做什麼？正在進行前所未有的密集辯論。過去總統大選，頂多1到2場辯論；這次國民黨主席選舉，竟要舉辦6場辯論、8場政見會。這樣的忙碌頻率，放在鏟子超人、消防弟兄、所有全力救災的志工眼裡，該作何感想？

羅廷瑋指出，「我們才剛剛以32:0的團結力量，擊退了民進黨發動的大惡罷，贏回台灣人民的尊重。但若因為一場黨主席選舉，讓國民黨看起來與人民日益遙遠，那麼，我們的努力將被白白浪費。」

羅廷瑋強調，如果連花蓮如此重大的災情，都不能讓黨主席參選人暫停選舉活動、全心全意與災民站在一起，那又如何讓黨員同志與台灣人民相信，真能帶領國民黨重新贏回人民的支持，重返執政？因此，鄭重呼籲所有黨主席參選人們，應立即共同宣布暫停辯論，把所有的力氣與資源，優先用來關心花蓮災民，展現中國國民黨真正與人民同在的決心。

