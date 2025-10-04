籲國民黨員小心民調失準 黨主席候選人蔡志弘：以政見為主

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席候選人蔡志弘（圖）。記者許正宏／攝影
國民黨主席候選人蔡志弘（圖）。記者許正宏／攝影

國民黨主席選舉進行中，候選人蔡志弘昨接受「千秋萬事」專訪，他表示，這次中國國民黨黨主席選舉，外傳藍營內部有一份全黨員民調，候選人鄭麗文以30％的支持度大幅領先其餘候選人，很多民調早已成為選戰工具，國民黨員千萬不要受到民調數據的影響，大家還是必須仔細研讀候選人所提出的具體政見，再選出心目中最適合的黨主席人選。

蔡志弘說，韓國瑜2017年9月南下高雄，有誰能夠料想到韓國瑜能夠當選高雄市長？到了2018年5月底，根據趨勢民調公司公布的民調，陳其邁的支持度有52％，韓國瑜僅有21％。

蔡志弘表示，高雄市長選舉到了後期，民調已經成為有心人士的選戰工具，例如某親綠電視台在2018年11月13日所公布的民調，陳其邁的支持率是43.6％，韓國瑜40.5％，等到11月24日投票結果揭曉，韓國瑜卻以89萬2545票大贏陳其邁的74萬2239票。

蔡志弘指出，即使民調公司以非常客觀公正的態度進行調查，以往也曾經發生過多次失準的情況。例如2021年9月25日的國民黨主席選舉，TVBS民調中心從9月9日至13日進行國民黨員手機調查，4位候選人的支持率分別是張亞中30.6％、朱立倫27.5％、江啟臣12.8％、卓伯源0.9％，開票結果是朱立倫以8萬5163票大贏張亞中的6萬631票。

韓國瑜 民調

