藍爭主席搶軍系 郝龍斌、鄭麗文「喊恢復黃復興榮光」

國民黨主席選舉戰況激烈，候選人郝龍斌、鄭麗文搶攻深藍票倉，昨各自出席軍系活動。郝龍斌提出要結合黃復興的國防專業，組「黃復興國防安全智庫」；鄭麗文強調恢復黃復興的榮光外，也說「希望不是選舉才想到黃復興」。

郝龍斌昨在資深媒體人趙少康陪同下，與退役將官座談。郝龍斌說，他是軍人子弟，跟黃復興有深厚感情，完全了解黃復興黨員都是忠黨愛國，忠國民黨，愛中華民國。

郝龍斌表示，他當黨主席後，一定會讓黃復興跟地方黨部充分合作。他也向退役將官表示，大家都是國家安全、國防上的專業，他當選要結合各位專業，組「黃復興國防安全智庫」。

軍系團體「榮光社會工作基金會」昨舉辦慶祝雙十國慶活動，邀鄭麗文參與，前黃復興黨部主委季麟連表示，黃復興被裁撤是獨斷式的決定，「國民黨內鬥內行」。

鄭麗文說，黃復興黨部跟國民黨密不可分，取消黃復興黨部傷了黃復興黨部先進的心。她回應趙少康稱「世代交替不能變成政治鬥爭的藉口」，即便是資深前輩也都期待中生代接班，中生代接班後，一樣集體領導、世代合作。

立委羅智強昨舉辦「自強團結大會」，立法院長韓國瑜應邀出席，韓表示，他不能喊「羅智強加油」，不然以為他要支持羅選黨主席，只能說羅「心想事成」。