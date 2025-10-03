國民黨主席選舉白熱化 民進黨指「九二共識」成藍營候選人最大心魔

民進黨中國部今天表示，國民黨黨主席選舉各候選人在電視辯論中大談兩岸路線，候選人的兩岸政策看不見任何新意，不敢對習近平提出的不承諾放棄使用武力、實施「一國兩岸台灣方案」的習五條吭聲反對，連被奉為國民黨神主牌的「九二共識」內容都不敢面對，誇張程度到連國際學者都發出質疑。

民進黨中國部指出，日本學者小笠原欣幸撰文指出，中共眼中的「九二共識」定義就是「一中原則」，更在2019年的「習五條」中被習近平明確定義為「共同努力謀求國家統一」，其中更強調了等於消滅中華民國的「一國兩制」。小笠原直言，「九二共識」根本沒有「各表」空間，但國民黨主席的候選人們似乎多半不願面對這個矛盾，甚至是選擇完全站在中共的立場！

民進黨中國部表示，國民黨主席候選人們對於「九二共識」的回應，可以分成3種類型。首先是鄭麗文、羅智強「不敢面對派」：完全不敢面對中共早已把「各表」沒收、只剩「一中」的「國民黨困境」。不是想重回馬英九時期的「死路」，就是學中共惡人先告狀地把一切都卸責給別人，總之就是沒打算解決問題。

民進黨中國部指出，其次，是郝龍斌的「不願嗆中派」，面對習近平親自限縮「九二共識」的定義、把一國兩制與「九二共識」連結起來，以及中國不斷用各種手段壓縮台灣的外交空間、公開否定中華民國的存在等惡意作為不敢吭聲，遑論對習近平提出質疑，證明國民黨版本的對等尊嚴不僅是鸚鵡學舌，更是通篇謊言。

民進黨中國部表示，最後，是張亞中的「唱和中共派」：張亞中說「九二共識」就是一個中國、就是尋求統一，聲稱要推動簽署兩岸和平備忘錄來推動和平統一。小笠原形容，張亞中的論點與習近平一樣，也代表國民黨無視於台灣近九成支持維持現狀的主流民意，就是執意要國共密室協商、共商統一。