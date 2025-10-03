羅智強舉辦「自強團結大會」 韓國瑜高唱愛拚才會贏：祝心想事成

國民黨主席選舉白熱化，候選人、立委羅智強今舉辦「自強團結大會」，立法院長韓國瑜應邀出席。韓國瑜表示，他不能喊「羅智強加油」，不然以為他要支持羅選黨主席，他只能說羅「心想事成」。

國民黨主席選情緊張，韓國瑜的表態為外界關注。韓國瑜今出席羅智強舉辦的活動，他表示，很多年輕人有志參與民主活動與工作，想參與公共政策，但不知民主這道門怎麼開，到補習街、南陽街也找不到民意代表特考補習班，誰教如何選舉與進入民主政治的ABC。

韓國瑜表示，當前民主已是中華民國最重要的組成部分、寶貴元素，進入每人血液的DNA，羅智強教青年何謂民主，羅栽培的助理也在各地議會嶄露頭角，非常了不起。

韓國瑜說，40多年前讀大學時，晚上當警衛，有天與朋友吃飯喝酒，聊到未來想做什麼，酒保說想用一個酒吧，炒菜的說想有個餐廳，有人問他「你這個警衛想幹什麼，是不是想開保全公司」？他說想選立委被大家哈哈大笑，認為立委哪有這麼好選。

韓國瑜最後說，他不能喊「羅智強加油」，不然被人以為他支持羅選黨主席，「我只能說，羅智強心想事成」。韓國瑜一行人揮舞國旗，與支持者一起唱「愛拚才會贏」。