快訊

恐2公噸流入市面！屏東業者「工業雙氧水漂白豬大腸」 負責人交保候傳

什麼邪教？她將皮蛋混搭「1甜品」直呼驚為天人 網實測：真的好吃

聽新聞
0:00 / 0:00

羅智強舉辦「自強團結大會」 韓國瑜高唱愛拚才會贏：祝心想事成

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強（右四）下午舉辦「自強團結大會」，立法院長韓國瑜（右三）和立委高金素梅（右二）等人應邀出席。韓國瑜致詞時開玩笑稱「我不能喊羅智強加油，不然人家以為我要支持他選黨主席，只能說心想事成」，台上揮舞國旗高唱「愛拼才會贏」。記者曾吉松／攝影
國民黨立委羅智強（右四）下午舉辦「自強團結大會」，立法院長韓國瑜（右三）和立委高金素梅（右二）等人應邀出席。韓國瑜致詞時開玩笑稱「我不能喊羅智強加油，不然人家以為我要支持他選黨主席，只能說心想事成」，台上揮舞國旗高唱「愛拼才會贏」。記者曾吉松／攝影

國民黨主席選舉白熱化，候選人、立委羅智強今舉辦「自強團結大會」，立法院長韓國瑜應邀出席。韓國瑜表示，他不能喊「羅智強加油」，不然以為他要支持羅選黨主席，他只能說羅「心想事成」。

國民黨主席選情緊張，韓國瑜的表態為外界關注。韓國瑜今出席羅智強舉辦的活動，他表示，很多年輕人有志參與民主活動與工作，想參與公共政策，但不知民主這道門怎麼開，到補習街、南陽街也找不到民意代表特考補習班，誰教如何選舉與進入民主政治的ABC。

韓國瑜表示，當前民主已是中華民國最重要的組成部分、寶貴元素，進入每人血液的DNA，羅智強教青年何謂民主，羅栽培的助理也在各地議會嶄露頭角，非常了不起。

韓國瑜說，40多年前讀大學時，晚上當警衛，有天與朋友吃飯喝酒，聊到未來想做什麼，酒保說想用一個酒吧，炒菜的說想有個餐廳，有人問他「你這個警衛想幹什麼，是不是想開保全公司」？他說想選立委被大家哈哈大笑，認為立委哪有這麼好選。

韓國瑜最後說，他不能喊「羅智強加油」，不然被人以為他支持羅選黨主席，「我只能說，羅智強心想事成」。韓國瑜一行人揮舞國旗，與支持者一起唱「愛拚才會贏」。

韓國瑜 羅智強 國民黨

延伸閱讀

影／出席羅智強團結大會 韓國瑜打趣祝「祝心想事成」

財劃法修法短少174億元 陳其邁籲「高雄市長出身」韓國瑜主持公道

民調落後 羅智強：恭喜鄭麗文、應不需要「棄羅保鄭」了

台南小吃名店辦桌「國華松王宴」 韓國瑜力推在地美食

相關新聞

國民黨主席選舉白熱化 民進黨指「九二共識」成藍營候選人最大心魔

民進黨中國部今天表示，國民黨黨主席選舉各候選人在電視辯論中大談兩岸路線，候選人的兩岸政策看不見任何新意，不敢對習近平提出...

羅智強舉辦「自強團結大會」 韓國瑜高唱愛拚才會贏：祝心想事成

國民黨主席選舉白熱化，候選人、立委羅智強今舉辦「自強團結大會」，立法院長韓國瑜應邀出席。韓國瑜表示，他不能喊「羅智強加油...

影／出席羅智強團結大會 韓國瑜打趣祝「祝心想事成」

國民黨立委羅智強下午舉辦「自強團結大會」，立法院長韓國瑜和立委高金素梅等人應邀出席。韓國瑜致詞時開玩笑說「我不能喊羅智強...

影／鄭麗文赴榮光社餐會爭取軍系選票 退將高喊主席好

前身為黃復興黨部的榮光社會工作基金會，今天在台北玉喜飯店舉行慶祝中華民國114年雙十國慶聯誼餐會，國民黨主席候選人鄭麗文...

拉軍系抗郝龍斌 鄭麗文：希望不是選舉才想到黃復興

國民黨主席選戰緊張，各候選人積極爭取軍系黨員票。軍系團體「榮光社會工作基金會」今舉辦慶祝雙十國慶活動，邀請黨主席候選人鄭...

批國民黨內鬥內行 季麟連：7日後有機會公布黃復興被裁真相

國民黨內軍系團體「榮光社會工作基金會」今舉辦慶祝雙十國慶活動，邀請黨主席候選人鄭麗文與會。前黃復興黨部主委季麟連表示，黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。