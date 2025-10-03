拉軍系抗郝龍斌 鄭麗文：希望不是選舉才想到黃復興

國民黨主席選戰緊張，各候選人積極爭取軍系黨員票。軍系團體「榮光社會工作基金會」今舉辦慶祝雙十國慶活動，邀請黨主席候選人鄭麗文與會，等同表態相挺。鄭麗文說，軍系對國民黨的向心力最強，投票率最高，選舉成兵家必爭，但希望不是選舉才想到他們。她在活動中致詞，在她任內，她要讓全台灣每一個人，都可以自豪且大聲說「我是中國人」。

軍系團體今午邀請鄭麗文參與活動，與今日同樣有軍系活動的候選人郝龍斌、羅智強分庭抗禮。

鄭麗文說，黃復興是國民黨內，向心力最強的黨員，所以一定積極拉票。她回應郝龍斌昨日拋出他當選後，邀請她擔任副主席，她說，黃復興黨部跟中國國民黨密不可分，取消黃復興黨部傷了很多黃復興黨部先進同志們的心，軍人最重視的是榮譽，不只是恢復黃復興黨部這麼單純，而是要重建他們的光榮跟榮耀，重新整合組織，讓其成為國民黨最強大的隊伍，至於什麼樣的職位，大家選前是一個團隊，選後也是一個團隊，職位不是真正重點，而是大家一心為黨，這次參選的優秀黨員同志都希望能繼續在國民黨扮演積極角色。

針對有黨員民調顯示領先，鄭麗文表示民調都是參考，都當作鞭策，該民調未表態者還高達三成，足以影響最後的選情，不敢掉以輕，感謝一路走來，這麼多黨員、先進同志支持她，她會繼續努力，在10月18日突破重圍當選黨主席。

另一位候選人、立委羅智強在臉書發文，稱鄭麗文支持度遙遙領先，應該不必「棄羅保鄭」。鄭麗文透露，她看到新聞後，跟羅智強通話，羅強調非常佩服她，短時間內有這樣的戰果，她回「彼此彼此」，選舉時間短，大家好朋友都沒時間坐下來好好聊聊，她跟羅彼此加油打氣。

資深媒體人趙少康今說勿用世代交替當政治鬥爭藉口。鄭麗文說，她拜訪非常多黨內先進、前輩，國民黨員一致希望國民黨能夠展現新氣象、新作風，即便是非常資深的前輩們也都期待中生代能接班，這跟政治鬥爭無關，而是來自於廣大黨員共同心聲，帶動黨的士氣和凝聚力，更重要的是吸引中間選民跟年輕選民。中生代接班後，一樣集體領導、世代合作，感謝非常多資深前輩給她寶貴的建議、支持跟鼓勵，且相信中生代在接班之後，他們也會成為她最堅實的後盾。

趙少康今也說，國民黨在2024沒有辦法重返執政，因為現任黨主席朱立倫有私心。對此，鄭麗文表示，黨員恨鐵不成鋼，一手好牌打到爛，是否因為高位者機關算盡，這是讓所有黨員灰心喪志的主要來源，她不覺得是特定的誰導致，而是有意參與國民黨，就要認清艱困形勢，不能再高高在上、私心自用，否則會讓全民唾棄，讓黨員傷心。過去種種當作教訓，不要在同一個坑裡摔跤，未來做好才是最重要的。

詢及郝龍斌今上午也有軍系相挺的記者會，是否像是「軍系火拚」，鄭麗文表示，火拚是不至於，黨內選舉卯足全力，爭取選票，這是正常民主政黨應要有的現象，軍系對國民黨的向心力最強，投票率最高，所以每次黨內選舉就變成兵家必爭之地，但希望不是選舉才想到他們，她這次參選也得到來自軍系的廣大支持，這次跟過去不同，真的是由下而上的，選舉中感覺到國民黨的文化正在快速改變。

鄭麗文參加今日活動，身穿「黃埔百年」紀念衫，致詞除批民進黨、賴清德總統外，她也說在她任內，她要讓全台灣每一個人，都可以自豪且大聲說「我是中國人」。