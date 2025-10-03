多位退將力挺 郝龍斌：當選黨主席成立黃復興智庫

中國國民黨主席選舉18日投開票，多位國軍退役將領今天出面力挺候選人、前台北市長郝龍斌。郝龍斌表示，未來擔任黨主席以後，一定會恢復黃復興黨部榮光，成立「黃復興國防安全智庫」，讓國家安全、國防獲得最確切保障。

郝龍斌上午在中廣表演廳舉辦「軍系挺好的」記者會，退役上將黃幸強、費鴻波，退役中將張延廷、賈戰平、王詣典、劉湘濱與前中廣董事長趙少康共同出席；主辦單位表示，亦有數十位少將與校級退役軍官參加記者會。

趙少康指出，郝龍斌是這時候最適合擔任黨主席的人選，未來國民黨主席的任務除了黨務革新，還需要與地方、立法院黨團進行協調，而之前的國民黨主席吳敦義與現任黨主席朱立倫「因為都想選總統」，所以都有私心，導致國民黨無法贏得總統大選，但郝龍斌沒有私心，能夠集合最強的戰將打贏大選。

郝龍斌表示，今天出席退役將領，「當初都是和我父親一起流血流汗」捍衛中華民國，但是現在中華民國面臨非常危險狀況，民進黨用意識形態治國，實施政治鬥爭、發動大罷免，造成台灣社會動盪。美國總統川普透過關稅讓台積電赴美等政策，使得台灣經濟狀況非常差，而且民進黨現在幾乎不是親美，而是跪美，對美國百般退讓，中國大陸對台也不是很友善。

郝龍斌表示，只有下架民進黨，親美但不跪美、和中不舔共的前提下，中華民國才能有尊嚴、有理想的生存，這次黨主席選舉，選的不是戰將，而是總教練，他具有行政、黨務、人脈等經驗，所以希望能獲得大家支持。

郝龍斌說，黃復興黨部一直是國民黨最可靠的鐵衛隊，但近期也受了非常大的委屈，未來擔任黨主席一定會恢復黃復興榮光，並讓黃復興與地方黨部充分合作，將黃復興力量發揮到最大，並且結合退伍軍人的專業，做一個全台灣最好的國防安全智庫，就是「黃復興國防安全智庫」，讓國家安全、國防得到最好保障。

黃幸強指出，軍系黨員一致認為郝龍斌是黨主席最適當人選，學養豐富且有宏觀視野，在8年台北市長任內有豐富的行政經驗，更有無私無我、忠誠、沉穩的人格特質，未來擔任黨主席必能開創新局。