快訊

連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

普發現金最晚11月底發放？ 卓榮泰點頭：能快就快

新竹光復高中爆霸凌！學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

批國民黨內鬥內行 季麟連：7日後有機會公布黃復興被裁真相

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前黃復興黨部主委季麟連。圖／聯合報系資料照片
國民黨前黃復興黨部主委季麟連。圖／聯合報系資料照片

國民黨內軍系團體「榮光社會工作基金會」今舉辦慶祝雙十國慶活動，邀請黨主席候選人鄭麗文與會。前黃復興黨部主委季麟連表示，黃復興被裁撤是獨斷式的決定，10月7日後，有機會他會跟大家報告，他非常對不起大家。

國民黨主席選舉白熱化，各候選人紛搶軍系黨員票。榮光社會工作基金會今邀鄭麗文參與活動，表態支持意味不言而喻。

季麟連說，國民黨內鬥內行，今天這個活動很早就決定舉辦，榮光基金會正式成立自己的會館，這個會館屬於大家的會館，無條件、免費提供給各個團體活動。但今天活動曝光後，沒想到好幾個單位針對今日活動有些「措施」，例如有位「羅姓候選人」早上10時辦了個活動，「張姓候選人」下午1時30分也辦了個活動，有不少人告訴他，說很抱歉今天來不了，因為接到好幾通「道德勸說」請其不要來。

季麟連表示，黃復興是血淚組成的部隊，他提到黃復興就覺得非常羞愧，今年8月5日到南部衛武營，參加海軍總部所辦的音樂會，一位101歲的老長官、老榮民抱著他，眼淚直流，說「黃復興被裁了，我沒有家了」，該老榮民沒機會進黃埔，但在抗戰時，曾於成都在黃埔軍校門口站過衛兵。他想到這事情就睡不著，他非常悲憤激動，黃復興在他擔任主委任內走進歷史，對不起大家，黃復興永遠是黃復興，永遠記住「炎黃子孫，復興中華」。

季麟連指出，至於黃復興被裁撤，這種獨斷式的決定，因為他答應當事人協助完成任期，10月6日當事人任期完畢，10月7日後，有機會他會跟大家報告，什麼叫做乾坤獨斷，他非常對不起大家，但終於找到復興崗的女兒、黃埔的女兒，帶領他們。

黃復興黨部 國民黨

延伸閱讀

不具名民調郝龍斌落後 趙少康：誰在放消息 我知但不便講

民調落後 羅智強：恭喜鄭麗文、應不需要「棄羅保鄭」了

拋鄭麗文、羅智強當副主席挨批 郝龍斌：我是公開邀請

郝龍斌提鄭麗文、羅智強當副主席 張亞中轟分贓：國民黨的悲哀

相關新聞

批國民黨內鬥內行 季麟連：7日後有機會公布黃復興被裁真相

國民黨內軍系團體「榮光社會工作基金會」今舉辦慶祝雙十國慶活動，邀請黨主席候選人鄭麗文與會。前黃復興黨部主委季麟連表示，黃...

郝龍斌認最適合當總教練 盼團結國民黨重返執政

國民黨主席候選人郝龍斌上午在台北舉行「軍系挺好的」記者會，邀集40位退將站台相挺，包括黃幸強、費鴻波等人。郝龍斌宣布，若...

挺郝龍斌 趙少康：吳敦義、朱立倫私心讓國民黨無法重返執政

國民黨主席選戰激烈，候選人郝龍斌今出席「軍系挺好的」記者會，爭取軍系黨員票。資深媒體人趙少康現身支持，他表示，郝龍斌有開...

不具名民調郝龍斌落後 趙少康：誰在放消息 我知但不便講

國民黨主席選舉白熱化，候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強等今日行程均鎖定軍系黨員。郝龍斌今上午和退役將官同台座談，他拋要恢復黃...

民調落後 羅智強：恭喜鄭麗文、應不需要「棄羅保鄭」了

國民黨主席競爭激烈，挺鄭麗文陣營昨釋放一份民調，候選人之中，鄭麗文以30%支持度大幅領先，郝龍斌以17.4%居次，羅智強...

黨主席選舉辯論表現 學者：候選人皆提理念 如何落實不清晰

聯合報與ＴＶＢＳ昨晚共同舉辦國民黨黨主席選舉辯論會，綜觀各候選人的綜合表現，學者表示，鄭麗文顧到國民黨基本盤、說法面面俱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。