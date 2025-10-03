批國民黨內鬥內行 季麟連：7日後有機會公布黃復興被裁真相

國民黨內軍系團體「榮光社會工作基金會」今舉辦慶祝雙十國慶活動，邀請黨主席候選人鄭麗文與會。前黃復興黨部主委季麟連表示，黃復興被裁撤是獨斷式的決定，10月7日後，有機會他會跟大家報告，他非常對不起大家。

國民黨主席選舉白熱化，各候選人紛搶軍系黨員票。榮光社會工作基金會今邀鄭麗文參與活動，表態支持意味不言而喻。

季麟連說，國民黨內鬥內行，今天這個活動很早就決定舉辦，榮光基金會正式成立自己的會館，這個會館屬於大家的會館，無條件、免費提供給各個團體活動。但今天活動曝光後，沒想到好幾個單位針對今日活動有些「措施」，例如有位「羅姓候選人」早上10時辦了個活動，「張姓候選人」下午1時30分也辦了個活動，有不少人告訴他，說很抱歉今天來不了，因為接到好幾通「道德勸說」請其不要來。

季麟連表示，黃復興是血淚組成的部隊，他提到黃復興就覺得非常羞愧，今年8月5日到南部衛武營，參加海軍總部所辦的音樂會，一位101歲的老長官、老榮民抱著他，眼淚直流，說「黃復興被裁了，我沒有家了」，該老榮民沒機會進黃埔，但在抗戰時，曾於成都在黃埔軍校門口站過衛兵。他想到這事情就睡不著，他非常悲憤激動，黃復興在他擔任主委任內走進歷史，對不起大家，黃復興永遠是黃復興，永遠記住「炎黃子孫，復興中華」。

季麟連指出，至於黃復興被裁撤，這種獨斷式的決定，因為他答應當事人協助完成任期，10月6日當事人任期完畢，10月7日後，有機會他會跟大家報告，什麼叫做乾坤獨斷，他非常對不起大家，但終於找到復興崗的女兒、黃埔的女兒，帶領他們。