挺郝龍斌 趙少康：吳敦義、朱立倫私心讓國民黨無法重返執政

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌（左）今上午在台北舉行「軍系挺好的」記者會，中廣前董事長趙少康（右）也出席力挺。記者林伯東／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌（左）今上午在台北舉行「軍系挺好的」記者會，中廣前董事長趙少康（右）也出席力挺。記者林伯東／攝影

國民黨主席選戰激烈，候選人郝龍斌今出席「軍系挺好的」記者會，爭取軍系黨員票。資深媒體人趙少康現身支持，他表示，郝龍斌有開創性也無私心，國民黨無法重返執政，因為黨主席有私心，前任黨主席吳敦義、現任黨主席朱立倫都有私心，有私心時整個判斷就不對。

郝龍斌今出席軍系黨員活動，爭取支持。趙少康說，郝龍斌比他適合當國民黨主席。論口才，鄭麗文是個強將；論網路，羅智強是個強將。但這時是郝最適合當黨主席，達爾文也說「適者生存」，不是強者生存，強不一定生存。恐龍多強，後來不也滅絕了？

趙少康表示，將來黨主席要做的，除了黨務革新外，要承先啟後，世代交替。再來是跟地方的合作，國民黨雖未中央執政，但有15個縣市長，在立法院也是最大黨，所以黨主席跟地方也要協調，縣市長聯合起來的力量大，就可對抗民進黨，爭取很多事情如補助款，單打獨鬥就被分化，郝當過8年台北市長，跟地方關係很好，派系、地方支持郝，是因為郝當時替這些地方做很多事情，例如發生水災、風災就派救援隊協助；舉辦花博，跟中南部買了多少花，中南部農民感謝郝。搞政治都知道，政治就是關係，關係就是淵源，郝有這樣的淵源。

趙少康指出，誰比郝龍斌有開創性，例如花博辦得好，爭取世大運在台北舉辦，後來是台北市前市長柯文哲接收成果。雙城論壇也是郝開啟的，兩岸現在唯一剩下的官方管道只有雙城論壇。其他人開創了什麼？

趙少康表示，這時是國民黨重返執政，十年來最好的機會。2022年縣市長選舉，國民黨選多好，怎麼2024年總統大選選不贏，因為黨主席有私心。前任黨主席吳敦義、現任黨主席朱立倫都有私心，都想選總統，也有資格當總統，黨主席不是不能選總統，大家都支持就可以選，但當有私心時，整個判斷就不對了，每次都搞出兩組人來，一組都不一定會贏，搞兩組怎麼贏。郝龍斌說自己沒私心，這是非常重要的，全心全意支持一個最能勝選的候選人。

趙少康說，通常同一位子的前後任不容易處好，郝龍斌厚道，郝沒有罵過柯文哲，是柯罵郝，一上任就講五大弊案，柯的事件發生後，郝沒有受訪落井下石。郝當選國民黨主席，藍白合不會有差，都是看大局，柯是看大局的，黃國昌也是看大局的，小恩小怨不足以放心上。郝口才沒其他候選人強，起步較慢，但當黨主席，如果不能協調地方，不能跟立院黨團溝通，就是「令不出黨中央」，「你自己玩吧，可以玩得不錯，國民黨很好玩，但做不好國民黨主席，不能集中力量。你不是打個人單獨的仗，你是打集體作戰。」而世代交替不能變成政治鬥爭的藉口。

郝龍斌認最適合當總教練 盼團結國民黨重返執政

國民黨主席候選人郝龍斌上午在台北舉行「軍系挺好的」記者會，邀集40位退將站台相挺，包括黃幸強、費鴻波等人。郝龍斌宣布，若...

挺郝龍斌 趙少康：吳敦義、朱立倫私心讓國民黨無法重返執政

國民黨主席選戰激烈，候選人郝龍斌今出席「軍系挺好的」記者會，爭取軍系黨員票。資深媒體人趙少康現身支持，他表示，郝龍斌有開...

不具名民調郝龍斌落後 趙少康：誰在放消息 我知但不便講

國民黨主席選舉白熱化，候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強等今日行程均鎖定軍系黨員。郝龍斌今上午和退役將官同台座談，他拋要恢復黃...

民調落後 羅智強：恭喜鄭麗文、應不需要「棄羅保鄭」了

國民黨主席競爭激烈，挺鄭麗文陣營昨釋放一份民調，候選人之中，鄭麗文以30%支持度大幅領先，郝龍斌以17.4%居次，羅智強...

黨主席選舉辯論表現 學者：候選人皆提理念 如何落實不清晰

聯合報與ＴＶＢＳ昨晚共同舉辦國民黨黨主席選舉辯論會，綜觀各候選人的綜合表現，學者表示，鄭麗文顧到國民黨基本盤、說法面面俱...

新聞眼／促成藍白合 國民黨新主席無法迴避之責

國民黨將於十月十八日選出新任黨主席，在甫結束的主席候選人辯論會上，未來如何和民眾黨合作，以爭取二○二六、二○二八的勝選，...

