不具名民調郝龍斌落後 趙少康：誰在放消息 我知但不便講

國民黨主席選舉白熱化，候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強等今日行程均鎖定軍系黨員。郝龍斌今上午和退役將官同台座談，他拋要恢復黃復興的榮光，要結合黃復興的國家安全、國防上的專業，組成「黃復興國防安全智庫」。

國民黨主席選舉進入最激烈階段，軍系黨員票成為各候選人搶攻的票源。郝龍斌今在資深媒體人趙少康陪同下，結合退役將官，塑造軍系挺郝的氛圍。

郝龍斌說，民進黨主張台獨，用意識形態治國，實施政治鬥爭，造成台灣社會動盪，國家停擺。對外，美國總統川普用關稅，讓台積電到美國去，我國農產品面臨美國農產品競爭，台幣也升值，我國經濟狀況、國家狀況非常差。民進黨不是親美，而是跪美，對美國百般退讓，我方經濟上、對外發展上都受到很大限制，大陸對我方也不友善，經常共機繞台、環台軍演，中華民國面對非常危險的狀況，要下架民進黨。

郝龍斌重申，親美不跪美，和中不舔共，在此前提下，中華民國才能有尊嚴、有理想的生存。這次參選的人多，他自認是最適合人選，他有行政歷練，當過環保署長、台北市長，也有黨務經驗，當過國民黨副主席，且也有參選經驗，他也選過立委、台北市長，所以他希望善用他的經驗、歷練、人脈 ，而他也大概是少數黨內人和最好且大家最信任的，他希望能團結國民黨，讓國民黨變成強有力的戰隊。

郝龍斌又說，這次選黨主席，不是選戰將，有的人口才很好，有的人論述很好，可是要把這些能力強的全部團結起來，變成強有力戰隊，這次選的是總教練，他是最適合的總教練，各方面經驗都有。他喊話，黃復興最重要的精神是「炎黃子孫，復興中華」，黃復興過去一直是國民黨最可靠的鐵衛隊，任何時候黃復興都給了國民黨非常大的溫暖跟支持，可是必須承認黃復興最近受了非常多委屈，他是軍人子弟，跟黃復興有非常深厚的感情，且完全了解黃復興好朋友都是忠黨愛國，忠國民黨，愛中華民國。

郝龍斌表示，他一定會恢復黃復興的榮光，會把黃復興所有好朋友的專業、對黨的熱愛，化為行動，化為力量，他當黨主席後，一定會讓黃復興跟地方黨部充分合作。在座各位都是國家安全、國防上的專業，將來當黨主席要結合各位的專業，做一個全台灣最好的國防安全智庫，就是「黃復興國防安全智庫」，讓國安、國防得到保障。一起團結，讓2026勝選，2028下架民進黨。

退役上將黃幸強說，軍系黨員朋友一致認同郝龍斌是最適當的人選，全力支持郝參選，郝的學養豐富且有宏觀視野，有台北市長行政經驗，與生俱來無私無我，沈穩務實。

關於如何恢復黃復興黨部跟榮光，郝龍斌在問答階段，表示需要黃復興所有的先進好朋友跟地方黨部一起商量，具體的方式在大家坐下來商量後再來決定。

針對有黨員民調顯示，候選人鄭麗文支持度第一，郝龍斌第二，郝龍斌表示，查了民調發現是不具名，且也不知道是哪一個單位做的、發的，他覺得看看就好，最重要的是10月18日黨員投票一定要贏。資深媒體人趙少康也說，通常做民調一定要公布是誰委託的、怎麼做、誤差多少等，他看不到誰委託的，誰在放消息，哪個候選人放的，媒體有興趣可以查一查，他知道但不便講。

今日與會者包括，黃幸強上將、費鴻波上將、賈戰平中將、王詣典中將、劉湘濱中將、胡筑生中將、張延廷中將、張蘭澄將軍、隆治順將軍、丁振東將軍、臧幼俠將軍，以及其他退軍約40位。