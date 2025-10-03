快訊

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

老高與小茉宣布頻道停更 悲痛曝「摯愛」罹癌：情況不樂觀

專訪／烏克蘭平民「3D列印農場」幫助烏軍造彈藥

不具名民調郝龍斌落後 趙少康：誰在放消息 我知但不便講

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席選舉白熱化，候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強等今日行程均鎖定軍系黨員。郝龍斌今上午和退役將官同台座談，他拋要恢復黃復興的榮光，要結合黃復興的國家安全、國防上的專業，組成「黃復興國防安全智庫」。圖／取自udn直播
國民黨主席選舉白熱化，候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強等今日行程均鎖定軍系黨員。郝龍斌今上午和退役將官同台座談，他拋要恢復黃復興的榮光，要結合黃復興的國家安全、國防上的專業，組成「黃復興國防安全智庫」。圖／取自udn直播

國民黨主席選舉白熱化，候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強等今日行程均鎖定軍系黨員。郝龍斌今上午和退役將官同台座談，他拋要恢復黃復興的榮光，要結合黃復興的國家安全、國防上的專業，組成「黃復興國防安全智庫」。

國民黨主席選舉進入最激烈階段，軍系黨員票成為各候選人搶攻的票源。郝龍斌今在資深媒體人趙少康陪同下，結合退役將官，塑造軍系挺郝的氛圍。

郝龍斌說，民進黨主張台獨，用意識形態治國，實施政治鬥爭，造成台灣社會動盪，國家停擺。對外，美國總統川普用關稅，讓台積電到美國去，我國農產品面臨美國農產品競爭，台幣也升值，我國經濟狀況、國家狀況非常差。民進黨不是親美，而是跪美，對美國百般退讓，我方經濟上、對外發展上都受到很大限制，大陸對我方也不友善，經常共機繞台、環台軍演，中華民國面對非常危險的狀況，要下架民進黨。

郝龍斌重申，親美不跪美，和中不舔共，在此前提下，中華民國才能有尊嚴、有理想的生存。這次參選的人多，他自認是最適合人選，他有行政歷練，當過環保署長、台北市長，也有黨務經驗，當過國民黨副主席，且也有參選經驗，他也選過立委、台北市長，所以他希望善用他的經驗、歷練、人脈 ，而他也大概是少數黨內人和最好且大家最信任的，他希望能團結國民黨，讓國民黨變成強有力的戰隊。

郝龍斌又說，這次選黨主席，不是選戰將，有的人口才很好，有的人論述很好，可是要把這些能力強的全部團結起來，變成強有力戰隊，這次選的是總教練，他是最適合的總教練，各方面經驗都有。他喊話，黃復興最重要的精神是「炎黃子孫，復興中華」，黃復興過去一直是國民黨最可靠的鐵衛隊，任何時候黃復興都給了國民黨非常大的溫暖跟支持，可是必須承認黃復興最近受了非常多委屈，他是軍人子弟，跟黃復興有非常深厚的感情，且完全了解黃復興好朋友都是忠黨愛國，忠國民黨，愛中華民國。

郝龍斌表示，他一定會恢復黃復興的榮光，會把黃復興所有好朋友的專業、對黨的熱愛，化為行動，化為力量，他當黨主席後，一定會讓黃復興跟地方黨部充分合作。在座各位都是國家安全、國防上的專業，將來當黨主席要結合各位的專業，做一個全台灣最好的國防安全智庫，就是「黃復興國防安全智庫」，讓國安、國防得到保障。一起團結，讓2026勝選，2028下架民進黨。

退役上將黃幸強說，軍系黨員朋友一致認同郝龍斌是最適當的人選，全力支持郝參選，郝的學養豐富且有宏觀視野，有台北市長行政經驗，與生俱來無私無我，沈穩務實。

關於如何恢復黃復興黨部跟榮光，郝龍斌在問答階段，表示需要黃復興所有的先進好朋友跟地方黨部一起商量，具體的方式在大家坐下來商量後再來決定。

針對有黨員民調顯示，候選人鄭麗文支持度第一，郝龍斌第二，郝龍斌表示，查了民調發現是不具名，且也不知道是哪一個單位做的、發的，他覺得看看就好，最重要的是10月18日黨員投票一定要贏。資深媒體人趙少康也說，通常做民調一定要公布是誰委託的、怎麼做、誤差多少等，他看不到誰委託的，誰在放消息，哪個候選人放的，媒體有興趣可以查一查，他知道但不便講。

今日與會者包括，黃幸強上將、費鴻波上將、賈戰平中將、王詣典中將、劉湘濱中將、胡筑生中將、張延廷中將、張蘭澄將軍、隆治順將軍、丁振東將軍、臧幼俠將軍，以及其他退軍約40位。

黃復興黨部 郝龍斌

延伸閱讀

拋鄭麗文、羅智強當副主席挨批 郝龍斌：我是公開邀請

避戰遠比備戰重要 郝龍斌：要告訴習近平飛彈朝著台灣不是善意

郝龍斌提鄭麗文、羅智強當副主席 張亞中轟分贓：國民黨的悲哀

「民進黨洗腦南部選民」郝龍斌：將設南方行動團 翻轉南台灣

相關新聞

郝龍斌認最適合當總教練 盼團結國民黨重返執政

國民黨主席候選人郝龍斌上午在台北舉行「軍系挺好的」記者會，邀集40位退將站台相挺，包括黃幸強、費鴻波等人。郝龍斌宣布，若...

挺郝龍斌 趙少康：吳敦義、朱立倫私心讓國民黨無法重返執政

國民黨主席選戰激烈，候選人郝龍斌今出席「軍系挺好的」記者會，爭取軍系黨員票。資深媒體人趙少康現身支持，他表示，郝龍斌有開...

不具名民調郝龍斌落後 趙少康：誰在放消息 我知但不便講

國民黨主席選舉白熱化，候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強等今日行程均鎖定軍系黨員。郝龍斌今上午和退役將官同台座談，他拋要恢復黃...

民調落後 羅智強：恭喜鄭麗文、應不需要「棄羅保鄭」了

國民黨主席競爭激烈，挺鄭麗文陣營昨釋放一份民調，候選人之中，鄭麗文以30%支持度大幅領先，郝龍斌以17.4%居次，羅智強...

黨主席選舉辯論表現 學者：候選人皆提理念 如何落實不清晰

聯合報與ＴＶＢＳ昨晚共同舉辦國民黨黨主席選舉辯論會，綜觀各候選人的綜合表現，學者表示，鄭麗文顧到國民黨基本盤、說法面面俱...

新聞眼／促成藍白合 國民黨新主席無法迴避之責

國民黨將於十月十八日選出新任黨主席，在甫結束的主席候選人辯論會上，未來如何和民眾黨合作，以爭取二○二六、二○二八的勝選，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。