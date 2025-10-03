民調落後 羅智強：恭喜鄭麗文、應不需要「棄羅保鄭」了

國民黨主席競爭激烈，挺鄭麗文陣營昨釋放一份民調，候選人之中，鄭麗文以30%支持度大幅領先，郝龍斌以17.4%居次，羅智強以16.3％第三。羅智強今說，民調落後有挫敗感，但他已經調整心態，並指現在最困擾是棄保流言，喊話黨員既然鄭麗文遙遙領先，應該不需要棄羅保鄭。

羅智強在臉書發文指，媒體公布黨內選舉民調，鄭麗文遙遙領先他和郝龍斌，領先幅度將近2倍。他要恭喜鄭麗文若趨勢不變，鄭麗文應該就是國民黨主席，國民黨準備迎接一個鄭麗文領導的時代。羅也說，他不否認有「小小的挫折感」但很快就調整過來，認為自己為國民黨征戰多年和兄弟姐妹們血戰惡罷，怎麼會輸給鄭麗文？但這種心態是不對的。

羅今早也在黨團記者會後受訪，細數自己在逆境中戰鬥，選台北市議員民調落後，但最終拿到台北市的最高票，宣布參選桃園市長選戰時，民調也是吊車尾，輸給所有藍綠的候選人，但三個月後，對上民進黨的任何可能對手也是贏。

羅智強說，他能一次又一次戰勝落後的民調，靠的就是他的百萬粉絲，現在，他需要大家，再一起創造一次逆轉勝的奇蹟。最初的局面，他和鄭麗文是五五波，因為起步慢，且一開始受到「沒有參選主席資格」的流言影響，現在最困擾的是網路上的「棄保」流言。

羅智強表示，如果大家是真心覺得鄭麗文比羅智強好，而選擇鄭麗文，那他覺得非常好，但如果大家其實覺得羅智強比鄭麗文好，就拜託大家投給羅智強，不要因為一些無關候選人好壞的因素，決定棄保；不管是「棄羅保鄭」還是「棄鄭保羅」都是一種無奈，何況現在鄭麗文遙遙領先，應該不需要棄羅保鄭了吧？

羅智強指出，昨天辯論，他不一定是候選人當中表現最好的，但絕對是候選人當中心情最輕快的，因為自己想通很多事情，自己之所以落後，是因為陷入了一種「我執」，太想當黨主席的我執，但他想通了，不管，最後有沒有選上黨主席，依然很愛很愛國民黨，只要大家，擇己所愛，愛己所擇，被選出來的，都是最棒的黨主席。