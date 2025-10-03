藍主席辯論 鄭麗文喊年輕人別當砲灰！郝龍斌稱反台獨是最佳國防

民進黨政府國防預算不斷創新高，國民黨主席辯論會對此激烈交鋒。候選人郝龍斌支持適度的國防預算，但不能跪美亂花；候選人鄭麗文、羅智強都反對增加國防預算；候選人張亞中強調，把大陸攻台意願變成零，就不用花錢買武器。

國民黨主席辯論會在交叉提問階段，鄭麗文提問指出，賴清德總統宣示要將國防預算增加到ＧＤＰ的百分之五，國家真的要軍備競賽下去？她公開表示反對。

羅智強表示，當然反對將國防預算增至占ＧＤＰ的百分之五，這是台灣不可承受之重；張亞中說，他感到非常疑惑，今年國防預算增至占ＧＤＰ的百分之三點二時，國民黨立委還跑到ＡＩＴ表達感謝，怎麼到了辯論場上意見卻不同？

郝龍斌說，一年總預算才三兆，國防預算提高到ＧＤＰ百分之五，不可能用這樣的預算捍衛國家兩岸和平穩定、反對台獨就是最好的國防。羅智強說，兩岸需要友善互動的交往，不要面對像烏克蘭一樣的慘況；鄭麗文也指出，台灣不能成為下個烏克蘭，年輕人不要上戰場成為砲灰。