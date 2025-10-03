藍主席辯論 學者看不下去…「兩岸論述老調重彈」

國民黨主席選舉辯論會，雖聚焦兩岸路線議題，但學者指出，六人仍多為老調重彈，尤其黨內選舉不是與他黨競爭，對於綠營批判性的立場宣示，並無法滿足藍營支持者的期待。學者期許候選人們能以中華民國憲法、歷史裡的一中內涵去開創新論述，作為和大陸接觸對話的底線。

中山大學政治研究所榮譽教授廖達琪指出，國共交流仍應持續進行，六位候選人在國共交流問題上，雖都主張兩岸要和平，卻缺乏立場與執行層面上的具體主張。

廖達琪表示，如何以中華民國憲法、中華民國歷史裡的一中內涵（包括抗戰歷史詮釋）去開創新論述、作為和大陸接觸對話的底線，才是國民黨未來扮演兩岸溝通角色的重點。

淡江大學戰略所助理教授馬準威認為，張亞中的一中三憲、兩岸統合，必須要在台灣形成跨黨派共識，否則很難向北京要求以此為兩岸終局解決方案，難度高。

馬準威說，鄭麗文說要和平交流對話、創造兩岸新的榮景，不要像民進黨「獨」害台灣，以及郝龍斌的親美、和中、友日路線多缺乏新意；羅智強回顧過往馬執政時代的兩岸榮景，也缺乏未來性。

至於卓伯源、蔡志弘的論述偏向呼籲和想像，欠缺可操作的具體方案。