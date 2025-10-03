聽新聞
0:00 / 0:00

藍主席辯論拚兩岸論述！郝龍斌喊不跪美 鄭麗文提九二共識

聯合報／ 記者屈彥辰李成蔭／台北報導
郝龍斌（左）批綠仇中跪美，張亞中（右）說民進黨的台獨一定走向武統。記者許正宏／攝影
郝龍斌（左）批綠仇中跪美，張亞中（右）說民進黨的台獨一定走向武統。記者許正宏／攝影

國民黨主席選舉戰況白熱化，針對國民黨的兩岸路線，候選人羅智強鄭麗文昨都強調「九二共識」對兩岸交流的重要；候選人郝龍斌重申，國民黨「不跪美、不舔共、不媚日」；候選人卓伯源則說，他當選黨主席後將邀中國國家主席習近平、美國總統川普到台灣，並主張聯合國總部遷台，讓台灣變成區域和平的起點。

聯合報、ＴＶＢＳ昨共同舉辦國民黨黨主席選舉辯論會。媒體提問兩岸主張，郝龍斌指出，他對美陸立場一貫，親美不跪美，和中不舔共，友日不媚日，台灣對美國、大陸維持等距友好，符合台灣利益。

郝龍斌說，在「九二共識，一中各表」的前提、對話基礎下，推動兩岸交流，大陸要尊重中華民國存在的事實，且在對等尊嚴的前提之下，對話代替對抗，他也澄清九二共識不等於一國兩制。民進黨選擇無腦仇中，無恥跪美，這都不對，在兩岸政策上，國民黨繼續追求務實交流，「我們可以站著握手，但不要跪著送禮。」

候選人張亞中說，要走向「和」，再走向「合」，兩岸統一不是誰吃掉誰。

卓伯源指「一個中國、河洛傳承、復興中華」，中華民國憲法是一中憲法，對岸憲法也是。候選人蔡志弘提「二五諒解」，在一中內涵下相互理解，解開僵局；一中內涵能包容「九二共識、一中各表」的主張。

羅智強表示，「克服自卑感，找回光榮感」，前總統馬英九執政八年中，兩岸和平、繁榮、穩定、友善，當時大陸人都說「台灣最美的風景是人」，何時國民黨對兩岸政策失去自信？過去可以成功，為什麼沒有信心未來可以成功？

蔡志弘（左）認為可在一中內涵下解開僵局，羅智強（右）提前總統馬英九執政榮景。記者許正宏／攝影
蔡志弘（左）認為可在一中內涵下解開僵局，羅智強（右）提前總統馬英九執政榮景。記者許正宏／攝影

鄭麗文表示，台灣要在九二共識的基礎上重新大力推動兩岸交流對話，不能夠再自相殘殺，兩岸要強強聯手，一加一大於二。

鄭麗文指出，對岸不只是市場，人才、技術、文化、歷史都可以讓台灣站在巨人肩膀上傲視全球。大陸對台灣人絕對是機遇，不要用無謂的仇恨將台灣推向毀滅，這是國民黨莊嚴的承諾。

國民黨 黨主席 郝龍斌 鄭麗文 羅智強 張亞中

延伸閱讀

拋鄭麗文、羅智強當副主席挨批 郝龍斌：我是公開邀請

避戰遠比備戰重要 郝龍斌：要告訴習近平飛彈朝著台灣不是善意

郝龍斌提鄭麗文、羅智強當副主席 張亞中轟分贓：國民黨的悲哀

羅智強反對國防預算增至GDP 5% 張亞中嗆當初跑去AIT謝美國

相關新聞

兩岸論述攻防！羅智強、鄭麗文強調九二共識 郝龍斌重申不跪美不舔共

國民黨主席選舉戰況白熱化，聯合報、TVBS共同舉辦「國民黨黨主席選舉辯論會」今晚6時登場。在第二階段媒體提問，首先聚焦國...

辯論火藥味 張亞中開轟「羅智強靠馬英九、鄭麗文靠連戰、郝龍斌靠爸」

國民黨主席之爭激烈，TVBS新聞部副理樊啓明提問國民黨如何吸引年輕人支持？候選人郝龍斌主張上任後建立「年輕人從政平台」，...

黨主席選舉辯論表現 學者：候選人皆提理念 如何落實不清晰

聯合報與ＴＶＢＳ昨晚共同舉辦國民黨黨主席選舉辯論會，綜觀各候選人的綜合表現，學者表示，鄭麗文顧到國民黨基本盤、說法面面俱...

新聞眼／促成藍白合 國民黨新主席無法迴避之責

國民黨將於十月十八日選出新任黨主席，在甫結束的主席候選人辯論會上，未來如何和民眾黨合作，以爭取二○二六、二○二八的勝選，...

爭青年票 羅智強「做年輕人喜歡的事」、郝龍斌要建平台

國民黨如何吸引年輕人支持，黨主席候選人昨各提主張。郝龍斌表示，上任後建立「年輕人從政平台」，讓青年、幕僚從政都可以加權；...

郝龍斌提羅智強、鄭麗文任副主席 張亞中轟宮廷政治

國民黨主席選舉辯論會候選人交鋒火花四射，郝龍斌拋百日新政三大任務，若當選將任命羅智強、鄭麗文擔任副主席；張亞中質疑政治分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。