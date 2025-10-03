藍主席辯論拚兩岸論述！郝龍斌喊不跪美 鄭麗文提九二共識

國民黨主席選舉戰況白熱化，針對國民黨的兩岸路線，候選人羅智強、鄭麗文昨都強調「九二共識」對兩岸交流的重要；候選人郝龍斌重申，國民黨「不跪美、不舔共、不媚日」；候選人卓伯源則說，他當選黨主席後將邀中國國家主席習近平、美國總統川普到台灣，並主張聯合國總部遷台，讓台灣變成區域和平的起點。

聯合報、ＴＶＢＳ昨共同舉辦國民黨黨主席選舉辯論會。媒體提問兩岸主張，郝龍斌指出，他對美陸立場一貫，親美不跪美，和中不舔共，友日不媚日，台灣對美國、大陸維持等距友好，符合台灣利益。

郝龍斌說，在「九二共識，一中各表」的前提、對話基礎下，推動兩岸交流，大陸要尊重中華民國存在的事實，且在對等尊嚴的前提之下，對話代替對抗，他也澄清九二共識不等於一國兩制。民進黨選擇無腦仇中，無恥跪美，這都不對，在兩岸政策上，國民黨繼續追求務實交流，「我們可以站著握手，但不要跪著送禮。」

候選人張亞中說，要走向「和」，再走向「合」，兩岸統一不是誰吃掉誰。

卓伯源指「一個中國、河洛傳承、復興中華」，中華民國憲法是一中憲法，對岸憲法也是。候選人蔡志弘提「二五諒解」，在一中內涵下相互理解，解開僵局；一中內涵能包容「九二共識、一中各表」的主張。

羅智強表示，「克服自卑感，找回光榮感」，前總統馬英九執政八年中，兩岸和平、繁榮、穩定、友善，當時大陸人都說「台灣最美的風景是人」，何時國民黨對兩岸政策失去自信？過去可以成功，為什麼沒有信心未來可以成功？

蔡志弘（左）認為可在一中內涵下解開僵局，羅智強（右）提前總統馬英九執政榮景。記者許正宏／攝影

鄭麗文表示，台灣要在九二共識的基礎上重新大力推動兩岸交流對話，不能夠再自相殘殺，兩岸要強強聯手，一加一大於二。

鄭麗文指出，對岸不只是市場，人才、技術、文化、歷史都可以讓台灣站在巨人肩膀上傲視全球。大陸對台灣人絕對是機遇，不要用無謂的仇恨將台灣推向毀滅，這是國民黨莊嚴的承諾。