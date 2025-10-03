聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／促成藍白合 國民黨新主席無法迴避之責

聯合報／ 本報記者李光儀

國民黨將於十月十八日選出新任黨主席，在甫結束的主席候選人辯論會上，未來如何和民眾黨合作，以爭取二○二六、二○二八的勝選，儼然是重要議題；不過，平心而論，國民黨雖然是「藍白合」的主角，但藍白合未來能否走下去，怎麼走下去，無論誰當選黨主席，讓國民黨勝選都是唯一要務，而「促成藍白合」又是勝選關鍵，當然是新任主席無法迴避的責任。

儘管民進黨氣勢在大罷免大失敗後來到低谷；不過各方基本都同意，無論國民黨或者民眾黨，靠單打獨鬥都很難挑戰民進黨的優勢，藍白若不合，就等於把勝利拱手讓給民進黨。

不過為何說合不合得成的關鍵，不在國民黨？因為其實所謂「藍白合」，就是雙方在「能接受」的前提下，達到妥協；無論如何，國民黨「第二大黨」的地位是坐實的，只要是勝算較大，哪些地方能夠妥協，哪些又不能妥協，對國民黨來說是很清楚的。比如說，六都最重要的新北市，國民黨就不可能妥協；又如總統選舉，在國民黨人選漸趨明朗且有一定優勢情況下，也不太可能妥協讓出總統候選人的位子。

從大局來看，藍白合能否一路走到二○二八，是兩黨戰略目標是否一致，如果兩黨都把自身權力極大化，置於「政黨輪替」之上，藍白想合也合不了，兩黨都要「下架民進黨」，二○二六就是二○二八的試金石，先從建立互信的合作機制開始。

藍白合 國民黨 民進黨 黨主席 民眾黨

延伸閱讀

避戰遠比備戰重要 郝龍斌：要告訴習近平飛彈朝著台灣不是善意

郝龍斌提鄭麗文、羅智強當副主席 張亞中轟分贓：國民黨的悲哀

「民進黨洗腦南部選民」郝龍斌：將設南方行動團 翻轉南台灣

辯論火藥味 張亞中開轟「羅智強靠馬英九、鄭麗文靠連戰、郝龍斌靠爸」

相關新聞

兩岸論述攻防！羅智強、鄭麗文強調九二共識 郝龍斌重申不跪美不舔共

國民黨主席選舉戰況白熱化，聯合報、TVBS共同舉辦「國民黨黨主席選舉辯論會」今晚6時登場。在第二階段媒體提問，首先聚焦國...

辯論火藥味 張亞中開轟「羅智強靠馬英九、鄭麗文靠連戰、郝龍斌靠爸」

國民黨主席之爭激烈，TVBS新聞部副理樊啓明提問國民黨如何吸引年輕人支持？候選人郝龍斌主張上任後建立「年輕人從政平台」，...

黨主席選舉辯論表現 學者：候選人皆提理念 如何落實不清晰

聯合報與ＴＶＢＳ昨晚共同舉辦國民黨黨主席選舉辯論會，綜觀各候選人的綜合表現，學者表示，鄭麗文顧到國民黨基本盤、說法面面俱...

新聞眼／促成藍白合 國民黨新主席無法迴避之責

國民黨將於十月十八日選出新任黨主席，在甫結束的主席候選人辯論會上，未來如何和民眾黨合作，以爭取二○二六、二○二八的勝選，...

爭青年票 羅智強「做年輕人喜歡的事」、郝龍斌要建平台

國民黨如何吸引年輕人支持，黨主席候選人昨各提主張。郝龍斌表示，上任後建立「年輕人從政平台」，讓青年、幕僚從政都可以加權；...

郝龍斌提羅智強、鄭麗文任副主席 張亞中轟宮廷政治

國民黨主席選舉辯論會候選人交鋒火花四射，郝龍斌拋百日新政三大任務，若當選將任命羅智強、鄭麗文擔任副主席；張亞中質疑政治分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。