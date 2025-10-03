新聞眼／促成藍白合 國民黨新主席無法迴避之責

國民黨將於十月十八日選出新任黨主席，在甫結束的主席候選人辯論會上，未來如何和民眾黨合作，以爭取二○二六、二○二八的勝選，儼然是重要議題；不過，平心而論，國民黨雖然是「藍白合」的主角，但藍白合未來能否走下去，怎麼走下去，無論誰當選黨主席，讓國民黨勝選都是唯一要務，而「促成藍白合」又是勝選關鍵，當然是新任主席無法迴避的責任。

儘管民進黨氣勢在大罷免大失敗後來到低谷；不過各方基本都同意，無論國民黨或者民眾黨，靠單打獨鬥都很難挑戰民進黨的優勢，藍白若不合，就等於把勝利拱手讓給民進黨。

不過為何說合不合得成的關鍵，不在國民黨？因為其實所謂「藍白合」，就是雙方在「能接受」的前提下，達到妥協；無論如何，國民黨「第二大黨」的地位是坐實的，只要是勝算較大，哪些地方能夠妥協，哪些又不能妥協，對國民黨來說是很清楚的。比如說，六都最重要的新北市，國民黨就不可能妥協；又如總統選舉，在國民黨人選漸趨明朗且有一定優勢情況下，也不太可能妥協讓出總統候選人的位子。

從大局來看，藍白合能否一路走到二○二八，是兩黨戰略目標是否一致，如果兩黨都把自身權力極大化，置於「政黨輪替」之上，藍白想合也合不了，兩黨都要「下架民進黨」，二○二六就是二○二八的試金石，先從建立互信的合作機制開始。