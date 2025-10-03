黨主席選舉辯論表現 學者：候選人皆提理念 如何落實不清晰

聯合報與ＴＶＢＳ昨晚共同舉辦國民黨黨主席選舉辯論會，綜觀各候選人的綜合表現，學者表示，鄭麗文顧到國民黨基本盤、說法面面俱到；郝龍斌四平八穩；羅智強著重於展現做事能力；張亞中則火力全開，讓人印象深刻，但其他人多是冷處理、未配合張的策略以免將他「拉高」。縱觀整場辯論，各候選人多能直面重點問題、也「搔到癢處」、不再閃躲，至少能給國民黨支持者耳目一新的感覺。

世新大學講座教授游梓翔觀察，從臨場表現來看，鄭麗文與郝龍斌前段較好、張亞中及羅智強中段較佳。鄭麗文直面台灣當前困難，講出台灣二○二八年總統大選前會面對種種問題；郝龍斌表現穩定、顯然做了充分準備，但似看稿過多；羅智強提到非常多實戰經驗，但提了太多馬英九時期從政經歷，難免造成人們對他前瞻性的質疑。至於張亞中砲聲隆隆，卻也會讓黨內質疑其是否能團結整黨。

文化大學廣告學系教授鈕則勳表示，鄭麗文主攻民進黨當前政策，且對於關稅等議題均有提及；羅智強則更緊跟花蓮風災時事，也提及在立法院與卓榮泰「ＰＫ」的經驗，展現實幹作風；張亞中對各候選人火力全開、批評力道最強；郝龍斌的策略主要防堵外界對其年齡、世代交接困難等疑慮；蔡志弘的經驗較停留在過去；卓伯源論述的可信度相對低一些。

此次黨主席選舉，將決定未來兩場大選國民黨命運。候選人是否為黨員擘畫清晰藍圖？鈕則勳認為，幾位候選人對國民黨未來都提出理念，但如何落實並不清晰。