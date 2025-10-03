國民黨主席辯論聚焦藍白合

國民黨主席選戰白熱化，六位候選人昨首度同台辯論，砲口一致齊轟民進黨，也談及二○二六、二○二八勝選方法。郝龍斌主張藍白合為勝選方程式，藍白若不合，二○二八年就是保送賴清德連任；鄭麗文指出，民進黨要團滅在野，藍白要團結，否則無法下架民進黨。

聯合報、ＴＶＢＳ昨共同舉辦國民黨黨主席選舉辯論會，六位候選人展開交鋒。郝龍斌主打團結牌，並指賴總統上台後，用檢調做忠犬，追殺在野黨；鄭麗文訴諸深藍，高喊「向台獨說不」，當選將確保二○二八年和平政黨輪替；羅智強將砲火對準民進黨，不斷提及花蓮災情，批評行政院長卓榮泰失職。

有無藍白合能力？張亞中尖銳提問

外界關注下一任主席是否具備藍白合能力，張亞中尖銳提問，指郝龍斌過去在京華城案批評過民眾黨前主席柯文哲，現在是否認為柯文哲圖利廠商？並問鄭麗文去年八月於政論節目說「柯文哲比垃圾還不如」，是否還此看法？

郝龍斌強調，藍白不合的教訓，相信兩黨刻骨銘心，「藍白若不合，二○二八年保送賴清德」，藍白合作方式不限選舉，但國民黨必須爭氣，國民黨的黨務改革、組織再造要先弄好，他當黨主席在藍白合議題上，一定採取主導地位，盡力促成藍白合。

羅智強：以民調確認盧是否真共主

鄭麗文說，因為柯文哲說國民黨是垃圾，所以她說柯連垃圾都不如，藍白過去曾在選舉上針鋒相對，但不代表司法可迫害異己，也不代表檢調、法院可以無端羈押柯文哲超過一年，所以她也到土城看守所外聲援柯文哲；她強調，「民進黨要團滅在野黨」，此時在野當然要團結在一起，即便過去有分歧，藍白仍然要合作，否則無法下架民進黨。

張亞中詢問羅智強，曾說要徵召台中市長盧秀燕，現在還算數嗎？羅智強說，徵召有程序，他會找九家民調公司，確定現在的共主盧秀燕是否為真正共主；他表示，在座幾乎每個人都不否認，想辦法幫助「太陽」打贏選戰才是重點。

卓伯源：民進黨讓兩岸陷兵凶戰危

六位候選人都將砲口對準民進黨，卓伯源批評民進黨讓兩岸陷兵凶戰危；蔡志弘也說，台灣社會已經愈來愈分歧。郝龍斌表示，民進黨這些年靠國家機器壟斷媒體、對美發聲、洗腦南部選民。鄭麗文說，她上任黨主席將團結台灣，「大聲向台獨說不、向兩國論說不」，向民進黨政府想要燃起戰火、出賣台灣的主張說不。