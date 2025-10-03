聽新聞
爭青年票 羅智強「做年輕人喜歡的事」、郝龍斌要建平台

聯合報／ 記者唐筱恬劉懿萱鄭媁／台北報導

國民黨如何吸引年輕人支持，黨主席候選人昨各提主張。郝龍斌表示，上任後建立「年輕人從政平台」，讓青年、幕僚從政都可以加權；羅智強說，吸引年輕人支持，就要選年輕人喜歡的黨主席、做年輕人喜歡的事，讓年輕人覺得國民黨不是貴族黨。

郝龍斌細數，自己擔任台北市長期間拔擢過許多年輕政務官，主張上任後要給年輕人機會與舞台，建立「年輕人從政平台」，整合黨中央、國會、地方政府與地方議會，鼓勵優秀年輕人擔任黨助理，歷練成為未來提名加權，還會有幕僚加權，並運用新媒體、網路，與年輕人對話、了解年輕人問題。

鄭麗文也說，她曾幫助輔選、支持過許多年輕人，擔任黨主席會高度重視年輕人，給年輕人更多參與公共事務機會，不只是狹義的政治參與，而是各種公共議題，乃至於政策的制定與執行。

羅智強說，自己過去也是從革實院院長、開辦民主學校，現在在政壇上年輕人，都是他在前總統馬英九任內培養的，吸引年輕人支持，就要選年輕人喜歡的黨主席、做年輕人喜歡的事「讓年輕人覺得國民黨不是貴族黨」。

卓伯源主張，成立青年黨部與政黨實習計畫，公開招募廿歲至四十歲年輕人進入決策核心，同時主張恢復黃復興黨部，讓黃復興與青年黨部合作，成為國民黨兩大重要的戰鬥團隊。

候選人張亞中則嗆對手們，「你們拉攏幾位年輕人成為自己子弟兵，就代表重視年輕人嗎？」他主張建立公開公平甄選制度，讓所有年輕人有機會成為重要幹部；此外，張也拋黨的數位化的改革，透過網路投票讓黨員實施創制、複決權，讓國民黨成為黨員的黨，年輕人有參與，自然會參與國民黨。

蔡志弘提出，鼓勵跨領域社團學習、跨校學盟並主動發掘具領導能力的學生，擔任黨級民代志工或助理，主張把社團打造成領袖的搖籃。

年輕人 國民黨 黨主席 黃復興黨部 郝龍斌 羅智強

爭青年票 羅智強「做年輕人喜歡的事」、郝龍斌要建平台

