郝龍斌提羅智強、鄭麗文任副主席 張亞中轟宮廷政治

國民黨主席選舉辯論會候選人交鋒火花四射，郝龍斌拋百日新政三大任務，若當選將任命羅智強、鄭麗文擔任副主席；張亞中質疑政治分贓，反問郝「這不是宮廷政治是什麼？」鄭麗文未跳入兩人戰場，強調她擔任黨主席絕對是集體領導，國民黨要有新作為、新思維，積極爭取中間選民。羅智強主張黃復興黨部存在有一定的歷史跟價值，會適度讓其功能有所發揮；卓伯源提黨員免繳黨費。

郝龍斌昨天提出打造ＡＩ國民黨以最新科技面對未來挑戰，讓黨意、民意永不脫節，他當選黨主席後一百天內要完成三件事，成立選戰大數據戰情室；完成各縣市聯合作戰分工表，落實「固北、穩中、援南」大戰略；啟動青年戰將百人梯隊，培育更多年輕人為勝選打下基礎。他宣示要突破民進黨封鎖、主動出擊，發展自媒體打開聲量、打造強大國際部、成立南方行動團長期駐點，用民生實際方案徹底翻轉南台灣。

卓伯源提出「號召百萬黨員回娘家」，目標四年間讓黨員從卅萬成長到一百萬；同時推動黨員免繳黨費、歷年黨費為兩千萬元，由黨主席負責募款，打造黨內全面民主化，黨主席與縣市黨部主委直接民選，吸引優秀人才入黨。

張亞中左右開弓對準郝龍斌、鄭麗文和羅智強三人，他說，國民黨關心的是「你是誰的人馬」，他反問，羅智強難道不是因為前總統馬英九才有今天嗎？鄭麗文不是因為前主席連戰才有今天嗎？郝龍斌不是因為父親才能有今天嗎？」他希望郝龍斌收回任命副主席的說法，也盼羅智強、鄭麗文公開表示不接受政治「搓湯圓」。

不過，郝龍斌會後受訪表示，他是公開邀請，當然不是私相授受，他絕不可能在公開要脅的前提下答應任何事，但回來仔細考量，他主張跨世代合作，「從這角度出發，我認為是不錯的想法」。

鄭麗文則對大罷免後局勢感到憂心，指黨內對二○二八政黨輪替過於樂觀，賴清德正在玩火，中華民國岌岌可危，必須立刻提出對策，除了藍白要合作，國民黨也要為人民做事，面對國際風雲詭譎、兩岸劍拔弩張，她上任一定力阻二○二八年以前台灣不是麻煩製造者，而要積極扮演和平締造者。

蔡志弘細數自己從法律人、學者到國安會經歷，相信自己可以為國民黨引入更多資源。