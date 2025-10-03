新聞分析／藍想重返執政 先做好稱職在野黨

國民黨主席之戰倒數，各方勢力壁壘分明，軍系一分為三、地方派系也各有支持人選，六位候選人昨在辯論會互別苗頭，但對有投票權的黨員而言，最後決戰投票的取捨關鍵只有一個─誰能帶領國民黨重返執政？黨主席參選爆炸，但對於未來情勢黨內倍感焦慮，幾位候選人都說要當「造王者」、「造后者」，但贏的策略是什麼？誰又能帶領國民黨贏？

國民黨已經連續在野九年，重返執政是當前目標，首要之務是改革，建立黨中央領導機制團結全黨，同時要能結合各方力量，扮演稱職的在野黨角色，展現全新氣象及全方位治理國家的能力，以贏得社會多數民意的認同與支持。

這次黨主席選舉與過去換屆主席選舉的最大不同，就是雖然參選者眾，但在資歷與威望上，沒有所謂「強棒」候選人，嚴格講也沒有第一級人選，新任黨主席如何帶領全黨是最大考驗；不過，也正因今年多是「非典型候選人」，與傳統大老政治大不同，大家遵循規則公平競爭，沒有預設人選，沒有因人設事，更沒有私相授受空間，一切公開透明，這恰是國民黨揮別傳統醬缸文化契機。

然而，國民黨未來當家者仍須面對的殘酷現實，就是黨產散盡、總統大選屢敗，重返執政之路荊棘滿布，然而民進黨卻也因發動大罷免清剿在野的鴨霸行徑，遭民意否決而大翻車，此時正是國民黨再起的機會，可惜黨內殷切期盼的二○二八可能參選者，未能在此時跳下來承擔黨務，讓黨內慨嘆，但六位候選人皆未以參選總統為目標，若能稱職扮演造王造后的角色，或可避免重蹈過去大選黨內提名的覆轍。

無論六人誰當選，未來國民黨將走向集體領導，新任黨主席面對未來總統參選人、縣市諸侯、立院黨團、其他候選人陣營，甚至地方山頭、派系共治，要有調和鼎鼐的能力，更重要的是，即使相對弱勢，黨主席絕不可能只是一個做到總統候選人產生就交棒的過渡主席，建立並尊重制度將是首要課題。

以此次黨主席選舉為改革契機，建立透明決策、落實權責分工，國民黨才能走出宮廷文化與醬缸文化的泥淖；反之，若繼續私相授受、機關算盡、內鬥內行、外鬥外行，那麼集體領導只會淪為「山頭惡鬥」，無異自掘墳墓。

多數選民在大罷免給了國民黨力量，已傳達人心思變、討厭民進黨的訊息，契機稍縱即逝，黨中央要徹底革新再起，全黨更要徹底覺悟，先扮演好稱職的在野黨，才是國民黨重返執政之鑰。