聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌。記者許正宏／攝影
國民黨主席選舉辯論會落幕。候選人郝龍斌拋出，若當選黨主席，他會用最大誠意，邀請另兩位候選人羅智強鄭麗文擔任副主席，被另位候選人張亞中批評是政治分贓。郝龍斌表示，他是公開提出邀請，當然不是私相授受。

郝龍斌會後受訪表示，他在南部和黨員接觸過程中，有很多黨員認為黨主席候選人應該團結合作，鄭麗文、羅智強都是優秀、和他不同世代的候選人，他絕不可能在公開要脅的前提下答應任何事，但他回來仔細考量，他主張跨世代合作，「從這角度出發，我認為是不錯的想法」。

對於今日辯論會出現不少火花，郝龍斌說，辯論難免會有砲火產生，他看過程中大家的主軸還是如何讓國民黨好，「大家和諧進行，我自己看來還不錯」。

辯論會 郝龍斌 國民黨 鄭麗文 羅智強 張亞中

相關新聞

兩岸論述攻防！羅智強、鄭麗文強調九二共識 郝龍斌重申不跪美不舔共

國民黨主席選舉戰況白熱化，聯合報、TVBS共同舉辦「國民黨黨主席選舉辯論會」今晚6時登場。在第二階段媒體提問，首先聚焦國...

在野黨遭追殺…郝龍斌直言：如果藍白不合 2028保送賴清德

聯合報、TVBS共同舉辦「國民黨黨主席選舉辯論會」今晚6時登場。在第三階段候選人交叉詰問，候選人羅智強說，徵召總統候選人...

辯論火藥味 張亞中開轟「羅智強靠馬英九、鄭麗文靠連戰、郝龍斌靠爸」

國民黨主席之爭激烈，TVBS新聞部副理樊啓明提問國民黨如何吸引年輕人支持？候選人郝龍斌主張上任後建立「年輕人從政平台」，...

拋鄭麗文、羅智強當副主席挨批 郝龍斌：我是公開邀請

國民黨主席選舉辯論會落幕。候選人郝龍斌拋出，若當選黨主席，他會用最大誠意，邀請另兩位候選人羅智強、鄭麗文擔任副主席，被另...

避戰遠比備戰重要 郝龍斌：要告訴習近平飛彈朝著台灣不是善意

聯合報、TVBS今天共同舉辦「國民黨黨主席選舉辯論會」，候選人郝龍斌在交叉詰問面對兩岸議題，郝說要積極備戰，不過避戰遠比...

郝龍斌提鄭麗文、羅智強當副主席 張亞中轟分贓：國民黨的悲哀

聯合報、TVBS今天共同舉辦「國民黨黨主席選舉辯論會」，候選人張亞中在結論時劍指候選人羅智強、鄭麗文、郝龍斌等，指羅主張...

