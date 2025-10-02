拋鄭麗文、羅智強當副主席挨批 郝龍斌：我是公開邀請

國民黨主席選舉辯論會落幕。候選人郝龍斌拋出，若當選黨主席，他會用最大誠意，邀請另兩位候選人羅智強、鄭麗文擔任副主席，被另位候選人張亞中批評是政治分贓。郝龍斌表示，他是公開提出邀請，當然不是私相授受。

郝龍斌會後受訪表示，他在南部和黨員接觸過程中，有很多黨員認為黨主席候選人應該團結合作，鄭麗文、羅智強都是優秀、和他不同世代的候選人，他絕不可能在公開要脅的前提下答應任何事，但他回來仔細考量，他主張跨世代合作，「從這角度出發，我認為是不錯的想法」。

對於今日辯論會出現不少火花，郝龍斌說，辯論難免會有砲火產生，他看過程中大家的主軸還是如何讓國民黨好，「大家和諧進行，我自己看來還不錯」。