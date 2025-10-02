避戰遠比備戰重要 郝龍斌：要告訴習近平飛彈朝著台灣不是善意

聯合報、TVBS今天共同舉辦「國民黨黨主席選舉辯論會」，候選人郝龍斌在交叉詰問面對兩岸議題，郝說要積極備戰，不過避戰遠比備戰重要，若未來見到中國國家主席習近平，要告訴他如何維持兩岸穩定，如果永遠用飛彈朝著台灣，或是軍演軍機繞台，這不是善意。

候選人蔡志弘細數自己經歷，並指前總統李登輝在1999年7月拋出震驚世界的兩國論，民進黨兩國論入憲，將領土定義改為台澎金馬，是所謂法理台獨，他認為會造成台海戰爭，因而拒絕兩國論入憲，並受命組團訪問大陸，商討結束兩岸敵對狀態。

蔡在交叉詰問中，提問其他5位候選人，若當選黨主席以後，未來是否推動國共領導人會晤？如果見到大陸領導人習近平，如何向習近平表達對兩岸關係緊張？

郝龍斌指出，兩岸和平穩定，是台灣生存發展，尤其經濟發展最關鍵因素，跟美對等關稅協定20%還疊加，但ECFA很多東西是免稅的，因此兩岸要交流對話，維持和平穩定關係，而台海兵兇戰危恐被兩岸關係引起的，要積極備戰，不過避戰遠比備戰重要，未來見到習近平要告訴他怎麼維持兩岸穩定，善意很重要，如果永遠用飛彈朝著台灣，或是軍演軍機繞台，這不是善意，交流對話善意很重要。

候選人卓伯源說，若當選國民黨主席將以政黨外交方式，邀請習近平訪台進行和平之旅；候選人鄭麗文說，國民黨要扮演創造兩岸和平穩定重要力量，需要兩岸和平交流對話，積極合作。

候選人羅智強說，國民黨捍衛國家尊嚴，只有賴清德總統敗壞國家，國民黨執政時兩岸繁榮，只有國民黨可以帶來永續和平；候選人張亞中則說，當選以後他會推動國共政治對話，簽署和平備忘錄，最後達成協商統一。