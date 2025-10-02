郝龍斌提鄭麗文、羅智強當副主席 張亞中轟分贓：國民黨的悲哀

聯合報、TVBS今天共同舉辦「國民黨黨主席選舉辯論會」，候選人張亞中在結論時劍指候選人羅智強、鄭麗文、郝龍斌等，指羅主張徵召台中市長盧秀燕，可作9次民調，但初選就是初選；張質疑鄭，「舔耳案」中出賣涂醒哲，至今沒有向涂道歉，被民進黨停止黨權才退黨；張也質疑郝，稱當選要任命羅、鄭擔任副主席，是政治分贓。

今晚辯論進入結論，張亞中說，當國民黨主席，政治人格跟政治誠信非常重要。他質疑羅智強，羅說沒有要廢除監察院，但在羅的臉書上，有貼出和民眾黨主席黃國昌拿著手板，上面寫著「廢除監察院，DPP也在騙」，到底有沒有主張廢除？而羅主張徵召，可以做9次民調，但初選就是初選，「做90次民調都不能夠贏一個初選」，希望作為國民黨主席的人能有基本民主素養。

張亞中也質疑鄭麗文，鄭在去年8月於政論節目說「柯文哲比垃圾還不如」，當時北檢主動分案調查科的政治獻金案，鄭講的是謊言；20年前鄭離開民進黨，是因在「舔耳案」中出賣涂醒哲，至今沒有向涂道歉，民進黨台北市黨部停止黨權才離開民進黨，現在對外說是主動退黨、反對台獨，當時鄭說不會加入國內政黨，之後加入國民黨。

張亞中質疑郝龍斌，選舉過程進行分贓，「這不是宮廷政治，是什麼？」他希望郝收回任命副主席的說法，也希望羅智強、鄭麗文公開表示不接受政治搓圓仔。選舉才剛剛開始，就用這種方法互相串通，這是國民黨的悲哀。