「民進黨洗腦南部選民」郝龍斌：將設南方行動團 翻轉南台灣

聯合報、TVBS今共同舉辦「國民黨黨主席選舉辯論會」候選人郝龍斌在結論強調，民進黨這些年靠國家機器壟斷媒體、對美發聲、洗腦南部選民；他要發展自媒體打開新聲量；打造強大國際部讓世界看見台灣更多聲音；成立南方行動團長期駐點，用實際方案徹底翻轉南台灣。

郝龍斌表示，過去國民黨為何失敗，就是太多人私心太重、為自己盤算，造成兩次大選敗選，未來絕不能犯相同錯誤。他會以無私態度、最大誠意促成黨內團結、在野合作，這些年人民對民進黨徹底失望，但還沒有把希望寄託在國民黨身上，因為改革太慢、不接地氣。

郝龍斌說，國民黨必須改變贏得人民信任，才有未來，未來國民黨必須走出同溫、連結民意、打破壟斷，迎回台灣。

郝龍斌主張，他要帶領國民黨走進社會，過去被批評與社會脫節，他當過八年台北市長，相信黨主席不是只坐在攝影棚喊口號、大聲批評，而是要走入人民生活中爭取認同。未來他會帶領黨公職走進市場、學校，讓人民的聲音成為國民黨主流，只有如此，人民才會再次相信，國民黨是為人民打拚的政黨。

其次，郝龍斌說，他要突破民進黨封鎖、主動出擊。民進黨壟斷媒體，他就要發展新媒體、自媒體，聯合直播主打開新聲量；民進黨壟斷對美、日發聲，他要打造強大國際部，讓世界看見台灣更多聲音。民進黨洗腦南方選民，他就要成立南方行動團長期駐點，和立委謝龍介、柯志恩攜手，用環境、產業、民生實際方案徹底翻轉南台灣，「民進黨愈蠻橫我會更堅定，愈封鎖我就用行動突破。」

郝龍斌說，國民黨不能再走互相攻擊、互相毀滅的老路，黨主席的責任不是攻擊、分裂，而是團結整合全部力量，推動藍白合、世代團結，讓國民黨形成強而有力戰隊，只有國民黨好，台灣才會好，2026爭取勝選，2028下架賴清德。