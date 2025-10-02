羅智強辯論提問花蓮災情 張亞中嗆：不用告訴全世界你捐50萬

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
由TVBS與聯合報主辦的國民黨主席選舉辯論今天登場，6位黨主席候選人鄭麗文、卓伯源、郝龍斌、張亞中、蔡志弘、羅智強（圖）首度一起同台辯論。記者許正宏／攝影
由TVBS與聯合報主辦的國民黨主席選舉辯論今天登場，6位黨主席候選人鄭麗文、卓伯源、郝龍斌、張亞中、蔡志弘、羅智強（圖）首度一起同台辯論。記者許正宏／攝影

國民黨主席選舉戰況白熱化，聯合報、TVBS今共同舉辦「國民黨黨主席選舉辯論會」。候選人羅智強在交叉詰問時提到目前花蓮亟待救災，希望其他候選人表達關切跟祝福；國民黨主席候選人張亞中回嗆羅智強「不用告訴全世界你捐50萬元，我們都聽過好幾遍了」，做善事是每個人應做的，在座每個人難道都不關心花蓮？

羅智強提問，現在不只花蓮居民受苦中，民進黨也正在殺在野黨、殺花蓮人，這時刻人人都是花蓮人，因此他除了推動「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建特別條例」，也密切聯絡地方黨部，看怎麼出錢出力出物資，並結合立委高金素梅調動機具，以行動幫助花蓮人，請求所有候選人用一分半表達對花蓮的關切跟祝福。

輪到張亞中回應時，他批羅智強「你真的不要告訴全世界你為了花蓮救災捐了50萬元，我們都聽過好幾遍了，你關心花蓮災民，難道大家不關心？」他過去服務於佛光山，是世界總會的理事，也是中華人間佛教聯合總會的理事，這30年來跟宗教團體做過多少善事，有在這不斷表達？

張亞中認為，做善事是每個人應該做的事情，今天在座每一個人能不關心花蓮嗎？一定會做自己所能做的貢獻。他在花蓮洪災發生第一時間，也打給花蓮縣議長張峻，並同時透過他的宗教團體希望給予更多協助，每個人都在做事情，但每次聽到羅智強在講為花蓮做了什麼事情，花蓮當然是自己人，同心同在，這有什麼好講？星雲大師講過財布施是一個，法布施也是一個，台灣頭上今天有個堰塞湖，其他人為什麼不去解決？沒有能力解決還去糊弄大家。

國民黨主席候選人鄭麗文表示，黨團、前線兄弟及鏟子英雄們都辛苦了，這才是台灣最美的風景。國民黨主席候選人卓伯源也說，自己於災情沒多久就到花蓮去，還過夜，當時就聯繫當地議員、代表會主席。

國民黨主席候選人郝龍斌則說，看到大家救災非常感動，自己過去擔任過紅十字會秘書長，也當過台北市長，知道怎麼救災救難。國民黨主席候選人蔡志弘表示，他這幾天也去花蓮前線，並跟台九線上救援隊見面，過去九二一時也身先士卒到中部協助救災等。

由TVBS與聯合報主辦的國民黨主席選舉辯論今天登場，6位黨主席候選人鄭麗文、卓伯源、郝龍斌、張亞中（圖）、蔡志弘、羅智強首度一起同台辯論。記者許正宏／攝影
由TVBS與聯合報主辦的國民黨主席選舉辯論今天登場，6位黨主席候選人鄭麗文、卓伯源、郝龍斌、張亞中（圖）、蔡志弘、羅智強首度一起同台辯論。記者許正宏／攝影

