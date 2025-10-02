羅智強反對國防預算增至GDP 5% 張亞中嗆當初跑去AIT謝美國

TVBS、聯合報晚間舉辦國民黨主席辯論會，候選人針對民進黨大舉調高國防預算展開激辯。候選人羅智強反對將國防預算增至佔GDP的5%，指這是台灣不可承受之重，候選人張亞中則反嗆，今年國防預算調高後，包含羅智強在內的國民黨立委還跑到AIT向美國表示感謝，怎麼辯論時又不一樣。

在交叉提問階段，候選人鄭麗文提問指出，明年國防預算高達9450億，另外還要編列特別預算，讓預算可能破兆，她問，國家真的要軍備競賽下去嗎？她曾公開表示反對，提升國防預算將嚴重排擠國家建設與社會福利，想問其他候選人會支持國防預算提高至GDP的5%嗎？

羅智強表示，當然反對國防預算調高至GDP的5%，這是台灣不可承受之重。他在前總統馬英九政府服務時，當時美國不斷要求軍費提高GDP的3%，他們沒有答應，但台美交流仍有亮眼成績，因此只要外交戰略正確，不是美國要什麼都必須照單全收。

張亞中聽了則砲火猛烈說，他感到非常迷惑，今年國防預算增至占GDP的3.2％時，國民黨的立法委員還跑到AIT表達感謝（包含羅智強），怎麼到了辯論場上意見卻不同。張亞中強調，他是反對台灣軍購的先鋒，把大陸攻台意願變成零，就是推動兩岸和平，就不用花錢去買武器。

候選人郝龍斌則表示，他支持適度的國防預算，但政府一年總預算才3兆，國防預算提高到5%則是1.2兆元，不可能用這樣的預算來捍衛國家。但台灣要備戰以及避戰，兩岸和平穩定、反對台獨就是最好的國防，國防預算不是跪美亂花，台灣可以親美不可以跪美。