在野黨遭追殺…郝龍斌直言：如果藍白不合 2028保送賴清德

聯合報、TVBS共同舉辦「國民黨黨主席選舉辯論會」今晚6時登場。在第三階段候選人交叉詰問，候選人羅智強說，徵召總統候選人有程序，他會找9家民調公司，確定現在的共主、台中市長盧秀燕是否為真正的共主；候選人鄭麗文說，選舉針鋒相對，不等於司法可迫害異己，她曾聲援台北市前市長柯文哲，民進黨要團滅在野，所以要團結；候選人郝龍斌說，藍白合是2026、2028的勝利方程式，若不合，2028就是保送賴清德總統。

在第三階段交叉詰問，候選人張亞中問郝龍斌，是否還堅持柯文哲圖利廠商？他問鄭麗文，是否還堅持柯文哲比垃圾還不如？他問羅智強曾說要徵召盧秀燕，現在還算數嗎？

羅智強說，徵召有程序，他說過會找9家民調公司，確定現在的共主盧秀燕是否為真正的共主，但在座幾乎每個人都不否認，想辦法幫助太陽打贏選戰才是重點。

鄭麗文說，因為柯文哲說國民黨是垃圾，所以她說柯連垃圾都不如。在2014、2018年柯文哲選台北市長，她支持的是國民黨提名的市長候選人連勝文、丁守中。鄭麗文說，藍白過去在選舉針鋒相對 ，不代表司法可以隨便迫害政治異己，也不代表檢調、法院可以無端羈押柯文哲超過一年，所以她到土城看守所外聲援柯文哲；她說，民進黨要團滅在野黨，當然要團結在一起，過去即便有分歧，今日必須藍白合，否則無法下架民進黨。

候選人郝龍斌說，2024年因藍白不合讓賴清德總統執政，賴上台後用檢調做忠犬，追殺在野黨。他在去年的今天公開聲援柯文哲，而民進黨對國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹和國民黨工也一樣；郝龍斌表示，這事情上藍白要合作，抗議司法不公。更重要的是，藍白合是2026、2028的勝利方程式，藍白不合的教訓，相信兩黨刻骨銘心，藍白如果不合，「2028保送賴清德」。

郝龍斌表示，藍白合作方式雖然不限於選舉，可是國民黨必須要爭氣，國民黨要強要好，黨務改革、組織再造一定要弄好，國民黨在藍白合中間，他當黨主席，一定採取主導地位，促成藍白合。

候選人卓伯源說，他一直都是孫中山信徒，遵守五權憲法立場，監察院必須要維持。監察院現在發生的問題，不是監察院本身的問題，而是監察委員產生方式有問題，現在的監察委員是由總統提名，立法院通過而任命，造成監察委員必須忠於執政黨，聽從總統的意志，造成監察院目前系統失能，他主張要有陽光廉政的新的中華民國體制，陽光廉政的體制就是監委要直接民選，直接民選的監委必須要忠於民意，同時要把法務部改隸監察院，讓司法首長也進行民選，讓執政黨的魔手不能介入司法，避免行政院不當操控。

針對九二共識，候選人蔡志宏說，他提出的一中內涵，具有最大包容性跟可操作性，無論在美中台的大三角、綠藍紅的小三角，雖有分歧但也有交集，若能各退一步，展現包容，就可以擱置爭議。至於為何不繼續用九二共識，他認為在中共內部論述的演變之下，台灣社會對九二共識的看法分歧，已到了確有必要提出新論述的時候。