辯論火藥味 張亞中開轟「羅智強靠馬英九、鄭麗文靠連戰、郝龍斌靠爸」

國民黨主席之爭激烈，TVBS新聞部副理樊啓明提問國民黨如何吸引年輕人支持？候選人郝龍斌主張上任後建立「年輕人從政平台」，讓青年、幕僚從政都可以加權；候選人鄭麗文認為，她的當選會讓年輕人重新對國民黨感興趣；候選人羅智強則是主張讓年輕人覺得國民黨不是貴族黨。

TVBS、聯合報舉辦國民黨主席辯論會晚間登場，樊啓明提問指出，民眾黨有不離不棄的小草、民進黨街頭上有青鳥，國民黨在年輕族群支持上有非常大隱憂，「萊爾校長」受歡迎但主要是建立在民進黨的缺失，能否轉換成支持國民黨有很大疑問，想問候選人面對年輕人的排斥，有什麼具體的解方？

郝龍斌表示，年輕人是國家未來也是國家希望，他上任後要給年輕人機會與舞台，建立「年輕人從政平台」，整合黨中央、國會、地方政府與地方議會，鼓勵優秀年輕人擔任黨助理，這些歷練都可成為未來提名的加權，還會有「幕僚加權」，另外也要運用新媒體、網路，與年輕人對話、了解年輕人問題。

鄭麗文則認為，這次國民黨主席改選，她的參選得到年輕黨員高度支持，網路上獲得年輕人高度熱議，若國民黨可以讓她順利黨選，相信年輕人會對國民黨重新感到興趣。她擔任黨主席會高度重視年輕人，給年輕人更多參與公共事務機會，不只是狹義的政治參與，而是各種公共議題乃至於政策的制定與執行。

羅智強說，要吸引年輕人支持，就要選年輕人喜歡的黨主席。他當議員時就培養三個子弟兵參選議員，自己過去也是從革實院院長、開辦民主學校，現在在政壇上的年輕人，都是他在前總統馬英九任內培養的，而且主席要對也要用對人，像立委徐巧芯是勇猛善戰的蜜獾，要做年輕人喜歡的事，「讓年輕人覺得國民黨不是貴族黨」。

候選人卓伯源指出，國民黨長期被貼上保守老派標籤，缺乏青年發聲平台，但缺乏前輩指導又會流於對立，他建議成立青年黨部與政黨實習計畫，公開招募20歲至40歲年輕人進入決策核心，另外也主張恢復黃復興黨部，讓黃復興與青年黨部合作，成為國民黨兩大重要的戰鬥團隊。

張亞中則砲火猛烈指，「不要說年輕人了，連我張亞中，我是台大教授，上一次黨主席選舉第二名，但是黨中央連我都不會理」，國民黨關心的是你是誰的人馬，羅智強難道不是因為前總統馬英九有今天嗎？鄭麗文不是因為有前主席連戰才有今天嗎？郝龍斌不是因為父親才能有今天嗎？

張亞中說，今天年輕人對黨的政策有決定權、否決權嗎？能改變中常會嗎？能對黨主席行使罷免權嗎？他認為解方是黨的數位化的改革，透過網路投票讓黨員可以實施創制、複決權，讓國民黨真的成為黨員的黨，年輕人有參與自然會參與國民黨。

候選人、前國代蔡志弘則提出三主張，第一打破界線、鼓勵跨領域社團，讓不同專業的學生在團隊中碰撞思考；第二跨校學盟，讓學生透過跨校合作在更複雜的協作中學習、溝通整合；第三成為後盾，主動發掘具領導能力的學生，擔任黨級民代志工或助理，主張把社團打造成領袖的搖籃。