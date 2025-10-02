兩岸論述攻防！羅智強、鄭麗文強調九二共識 郝龍斌重申不跪美不舔共

國民黨主席選舉戰況白熱化，聯合報、TVBS共同舉辦「國民黨黨主席選舉辯論會」今晚6時登場。在第二階段媒體提問，首先聚焦國民黨兩岸路線，由聯合報副總編輯蔡惠萍代表提問。候選人郝龍斌強調台灣應對美中維持等距友好；候選人羅智強說，國民黨失去對兩岸交往基石「九二共識」 失去論述的自信心，過去可成功，為何沒信心未來可成功？候選人鄭麗文表示，台灣要在九二共識的基礎上重新大力推動兩岸交流對話。

在第二階段媒體提問，先就國民黨兩岸路線請教所有候選人看法。候選人卓伯源說，國民黨是創建中華民國的政黨，兩岸關係是國民黨強項，他提出「一個中國、河洛傳承、復興中華」，兩岸都主張一中，中華民國憲法是一中憲法，對岸憲法也是。他認為，兩岸主權同而不分，兩岸治權互不否認，因主權同而不分，所以沒有兵戎相見的必要、可能，另外治權互不否認，台灣可以維持人民的自由、民主方式。也因此，兩岸可全面交流、互相提攜，達到共存共榮。

郝龍斌說，他對美國、大陸的立場一貫，「親美不跪美」，「和中不舔共」，「友日不媚日」，台灣應對美國和中國大陸維持等距友好關係，這才符合台灣利益，在「九二共識，一中各表」的前提、對話基礎下，推動兩岸交流，大陸也要尊重中華民國存在的事實，而且在對等尊嚴的前提之下，對話代替對抗，澄清九二共識不等於一國兩制。民進黨選擇無腦仇中，無恥跪美，這都是不對的，未來在兩岸政策上，國民黨一定要勇敢繼續追求務實的交流，因為和平穩定的兩岸關係是台灣深層發展最關鍵的因素，交流中既要強化兩岸友誼，更重要要為台灣人講出真心話。

郝龍斌表示，當年他在台北市長任內，赴北京和政協主席見面的時候，曾直接要求北京，正視中華民國存在的事實，台灣不希望飛彈對準台灣的要求，像台中市長盧秀燕面對美國在台協會（AIT）的時候，勇敢表達台灣拒絕萊豬的立場。 國民黨的原則就是，「我們可以站著握手，但不要跪著送禮。」

候選人張亞中說，兩岸敵對，要維持現狀嗎？民進黨的台獨一定走向武統，國民黨如果繼續維持現狀，大陸的解決方法就是武統，最後就是一國兩制。他認為要走向和，再走向合，這是確保台灣的方法，兩岸統一不是誰吃掉誰，而是共同創建美好未來。

候選人蔡志弘表示，自己早在1990年就提出類似「一中各表」的主張，隨時空環境變化，他現在提出「二五諒解」，也就是在一中內涵下相互理解，解開兩岸僵局。這其中考量到雙方最大難處，讓雙方各退半步，兼具創新務實，共同謀求僵局解決之道；一中內涵最有包容性，包容了「九二共識、一中各表」的主張。

羅智強表示「克服自卑感，找回光榮感」，前總統馬英九執政八年中，兩岸和平、繁榮、穩定、友善，當時大陸人都說「台灣最美的風景是人」，什麼時候國民黨對兩岸政策失去自信？對兩岸交往基石「九二共識」 失去論述的自信心。

羅智強指出，自己做過兩岸事務幕僚工作，包含馬習會、海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的相關工作，非常清楚國民黨兩岸政策是最禁得起檢驗的，兩岸需要友善互動的交往，永遠不要面對像烏克蘭一樣的慘況；這就一定要對自己有自信心，像自己就對國家認同有信心，「我是台灣人、我是中國人，我的中國就是中華民國」，對兩岸政策就是「九二共識，一中各表」，過去可以成功，為什麼沒有信心未來可以成功？

鄭麗文表示，兩岸兵凶戰危，台灣不能成為下個烏克蘭；兩岸和平，年輕人不要上戰場成為炮灰；兩岸和平，台灣經貿才有活水及商機，台灣要在九二共識的基礎上重新大力推動兩岸交流對話。

鄭麗文主張，兩岸要和解、要合作，開創百年和平基業，在兩岸同屬一中、中華民國一中憲法底下，大開大合，不能夠再自相殘殺，兩岸要強強聯手，一加一大於二。對岸不只是市場，人才、技術、文化、歷史都可以讓台灣站在巨人肩膀上傲視全球，希望兩岸人類文明的新高峰，相信兩岸合作可以解決台灣非常多問題，讓台灣年輕人在巨人肩膀上發光發熱，讓全世界看到年輕人新創、博愛、包容，中國大陸對台灣人而言絕對是機遇，大家不要用無謂的仇恨將台灣推向毀滅，這是國民黨莊嚴的承諾。