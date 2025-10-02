快訊

國民黨魁辯論 鄭麗文主張：上任後確保2028年和平政黨輪替

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨主席候選人鄭麗文。記者許正宏／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文。記者許正宏／攝影

國民黨主席之爭白熱化，TVBS、聯合報共同舉辦「國民黨主席選舉辯論會」今天晚上登場。候選人鄭麗文在申論時質疑，台北市前市長郝龍斌與國民黨立委羅智強都主張要擔任過渡主席，但可能等不到2028年總統大選。她主張擔任黨主席後要捍衛台海和平、力抗關稅海嘯、保護台灣產業，確保2028年能真的和平政黨輪替

鄭麗文表示，大罷免之後黨內似乎對2028年的政黨輪替感到相當樂觀，郝龍斌與羅智強都主張要做一個過渡或看守的黨主席，一年後就把主席或兵符交給總統候選人，先不說台中市長盧秀燕並不認同這樣的做法，她也覺得這跟她對這一任黨主席的角色與認知有落差。

鄭麗文質疑，「我們真的能平安無事等到2028年總統大選嗎？賴清德總統會讓已經到手的政權拱手讓人嗎？」現在賴總統就正在玩火，民進黨高調主張台灣地位未定論，中華民國岌岌可危，中共93閱兵之後，不但時間對台灣不利，對美國也一樣非常不利，2028年之前一旦賴總統決定鋌而走險、孤注一擲，「北京一定會動手」。

鄭麗文打出危機牌指，台灣就是下一個烏克蘭。美國商務部竟然要求台灣晶片製造要跟美國五五分，台灣經濟命脈將會被徹底掏空，因此不只是軍事衝突的危機，在關稅海嘯的衝擊下，台灣的產業與農業可能也等不到2028年政黨輪替就會遭受滅頂。

鄭麗文說，國民黨必須立刻提出對策，此刻只有國民黨可以扭轉乾坤，新任黨主席上任的第一天開始，就要積極團結全台灣，凝聚真正代表台灣的主流民意，大聲向台獨說不、向兩國論說不，向民進黨政府想要任何燃起戰火出賣台灣的政策與主張說不。

鄭麗文主張，現在沒有歲月靜好的本錢，國民黨的任務也不只是在立法院的攻防，國民黨要幫台灣拚和平、拚經濟，所以若她擔任黨主席，在未來的這三年，要捍衛台海和平、力抗關稅海嘯、保護台灣產業、農民與勞工，確保2028年能和平政黨輪替。

