砲轟國民黨其他人「盧秀燕不選才出來」 張亞中：只有我是改革派
國民黨主席選舉戰況激烈，聯合報、TVBS共同舉辦「國民黨黨主席選舉辯論會」今晚6時登場。在第一階段申論，候選人張亞中說他與其他候選人有四個不同，唯有他是真正改革派，其他人都是宮廷派。他反覆強調黨德黨魂的重要，要弘揚國父孫中山的思想，捍衛中華史觀，堅持國民黨的歷史責任，其他人早把這種宏大的理念丟到一邊。
張亞中說，他和其他候選人有四個不同。他先問「誰是改革派」，有幾位自稱是改革派的卻長期位居黨權力高層，擔任過國民黨的重要職位，十多年來不喊改革，今天是因為台中市長盧秀燕不選，所以才出來選，只有他才是真正的改革派，其他人都是宮廷派。
張亞中再說，其次是戰鬥力的基礎不同，「我們都很有戰鬥力」，他的戰鬥力是以思想、理念、論述等，其他人的戰鬥力是以口才好、會罵對手、以評論時事為主，沒有理念，沒有思想，不會得到中間選民的肯定，這是為何長年戰力強，國民黨的好感度沒有明顯提升，他的戰鬥力是以理服人，以思想為基礎，這才是最強的戰鬥力。
張亞中也說，他能為兩岸帶來和平，其他人做不到而只會喊口號，只會說要維持現狀，一中各表，卻連九二共識的內容都說不清楚，只會喊反台獨、加強兩岸交流等空洞口號，他有完整的兩岸和平論述。
張亞中再說，最後是其他人對於黨主席的認知跟使命跟他不同，其他人擔任黨主席，有的是為了徵召盧秀燕，有的希望藍白合能夠拉下民進黨，但他認為黨主席最重要的責任，是要帶領國民黨突破困境而重振榮光，他反覆強調黨德黨魂的重要，要弘揚孫中山的思想，捍衛中華史觀，堅持國民黨的歷史責任，其他人早把這種宏大的理念丟到一邊，連國家統一的歷史使命都不敢講。
