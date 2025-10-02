快訊

若當國民黨主席「百日內完成3任務」 郝龍斌：邀羅智強鄭麗文任副主席

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌出席由TVBS、聯合報共同舉辦的「國民黨黨主席選舉辯論會」。記者林澔一／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌出席由TVBS、聯合報共同舉辦的「國民黨黨主席選舉辯論會」。記者林澔一／攝影

國民黨主席選舉辯論會今登場。候選人郝龍斌今在第一階段申論時承諾，若當選黨主席，前一百天會完成三大任務，同時，他會用最大誠意，邀請另兩位候選人羅智強鄭麗文擔任副主席，一起決策黨務，把不同世代同志團結起來，發揮不同戰力。

郝龍斌指出，他想邀請大家一起思考，黨主席最重要的責任和任務。許多人都在談世代交替，他當黨主席就是來執行世代交替，世代交替不是用做鬥爭工具，用一個世代來替換另一個世代，他主張世代合作，要打造跨世代合作戰隊團隊。

提及黨主席該有的戰力，郝龍斌說，現場每位夥伴都是有戰力的球星、戰將，但選黨主席不只是選能協調合作、知人善任，只會單兵作戰的總教練；帶領政黨不是一個人的武林、自己武功高強就好，要能與立院黨團、縣市長、民間力量整合溝通，不是單打獨鬥，這些工作郝龍斌最適合。

同時他要打造AI國民黨，以最新科技面度未來挑戰，讓黨意民意永不脫節。

郝龍斌表示，當選黨主席前一百天，他會完成三件事。首先是成立選戰大數據戰情室；其次，完成各縣市聯合作戰分工表，落實「固北、穩中、援南」大戰略；第三，啟動青年戰將百人梯隊，培育更多年輕人為勝選打下基礎

郝龍斌說，2026、2028要勝選，除了黨內團結，也要藍白合作，不止在選舉合作，從中央到地方可組聯合政府，凝聚政策共識，培養團結默契，在合作中培養互信。為了公正無私主持黨務，他再次宣示「我不會在黨主席任內參與任何公職選舉」，也希望競爭對手做出和他一樣的承諾，以完全無私、全力以赴的態度，為國民黨為中華民國爭取勝選、重返執政。

