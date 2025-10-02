若當選國民黨主席 卓伯源：邀習近平、川普訪台
聯合報、TVBS今天共同舉辦「國民黨黨主席選舉辯論會」晚間6時登場。候選人、彰化縣前縣長卓伯源會前受訪表示，他當選黨主席後邀請親自中國國家主席習近平、美國總統川普到台灣，並主張聯合國總部遷台，讓台灣變成區域和平的起點。
卓伯源說，看到美國對等關稅的爭議，美國方面提出要晶片五五分，勢必動搖護國神山與台灣晶片的基礎，因此他提出當選主席後，以政黨交流身分，會親自到北京邀請習近平到台灣。
卓指出，邀請習訪台是第一步，第二步是習近平同意訪問台灣時，相信美國總統川普也會同時同意來台灣訪問。
卓伯源表示，美中衝突和平的起點從台灣開始，習近平跟川普都同意訪問台灣之後，他主張聯合國遷到台灣，台灣成為世界的台灣。
卓伯源認為，因為聯合國總部遷離美國是趨勢，中國有意願接納聯合國，但目前還沒有達到共識，希望身為聯合國創始國的中華民國，可以提出讓聯合國遷到台灣，緩和區域衝突的緊張，台灣從區域衝突的核心，變成區域和平的起點。
