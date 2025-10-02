民調落後鄭麗文？郝龍斌：黨意與民意最好能重疊

國民黨主席選舉戰況激烈，TVBS、聯合報共同舉辦「國民黨主席選舉辯論會」今晚6時登場，六位候選人首度同台辯論。國民黨主席候選人郝龍斌今天表示，這次選情非常熱烈，支持者也積極參與，這是好現象，「我今天來參選，就是準備要贏的」。

此次辯論會六位候選人鄭麗文、卓伯源、郝龍斌、張亞中、蔡志弘、羅智強將全員到齊，首度同台辯論。

根據藍營內部流出的最新黨員民調，鄭麗文以30%支持度居冠、郝龍斌17.4%排名第二、羅智強16.1%排名第三。不過，在看好度部分，郝龍斌看好度27%排名第一、鄭麗文26.1%第二、羅智強11%第三，另有35.1%未表態。

郝龍斌會前受訪表示，他沒看到這分民調，而且剛剛有人告訴他，這分民調也沒公布是哪個單位所作，他認為，黨意跟民意最好能重疊，比較符合；對他來說，現在全力以赴，爭取黨員投票那天勝選，那是最準確的民調。

郝龍斌表示，今天非常高興六位夥伴一起同台，闡述國民黨願景以及未來要帶領國民黨的方向，透過公開意見交流，讓所有民眾了解對國民黨與中華民國未來的看法。