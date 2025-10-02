快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

上課未到校…老師找不到家長急報警 北市單親母女陳屍內湖租屋處

民調落後鄭麗文？郝龍斌：黨意與民意最好能重疊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌今出席TVBS、聯合報共同舉辦「國民黨主席選舉辯論會」，台北市議員鍾沛君、柳采葳，新北市議員江怡臻、中山區黨代表董佳瑜助陣力挺。記者鄭媁／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌今出席TVBS、聯合報共同舉辦「國民黨主席選舉辯論會」，台北市議員鍾沛君、柳采葳，新北市議員江怡臻、中山區黨代表董佳瑜助陣力挺。記者鄭媁／攝影

國民黨主席選舉戰況激烈，TVBS、聯合報共同舉辦「國民黨主席選舉辯論會」今晚6時登場，六位候選人首度同台辯論。國民黨主席候選人郝龍斌今天表示，這次選情非常熱烈，支持者也積極參與，這是好現象，「我今天來參選，就是準備要贏的」。

此次辯論會六位候選人鄭麗文、卓伯源、郝龍斌、張亞中、蔡志弘、羅智強將全員到齊，首度同台辯論。

根據藍營內部流出的最新黨員民調，鄭麗文以30%支持度居冠、郝龍斌17.4%排名第二、羅智強16.1%排名第三。不過，在看好度部分，郝龍斌看好度27%排名第一、鄭麗文26.1%第二、羅智強11%第三，另有35.1%未表態。

郝龍斌會前受訪表示，他沒看到這分民調，而且剛剛有人告訴他，這分民調也沒公布是哪個單位所作，他認為，黨意跟民意最好能重疊，比較符合；對他來說，現在全力以赴，爭取黨員投票那天勝選，那是最準確的民調。

郝龍斌表示，今天非常高興六位夥伴一起同台，闡述國民黨願景以及未來要帶領國民黨的方向，透過公開意見交流，讓所有民眾了解對國民黨與中華民國未來的看法。

國民黨 郝龍斌 辯論會 民調 鄭麗文

延伸閱讀

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

拋兩岸外交新三不 郝龍斌：不舔共、不跪美、不媚日

獨家專訪／一碗牛肉麵「無限情義」 鄭麗文：與盧秀燕有革命情感

獨家專訪／喊集中選票！鄭麗文：中生代接棒推動世代合作

相關新聞

直播／聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」 6位候選人首同台

國民黨主席選舉戰況激烈，聯合報、TVBS共同舉辦「國民黨黨主席選舉辯論會」今晚6時登場。六位候選人鄭麗文、卓伯源、郝龍斌...

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

國民黨主席選舉白熱化，藍營內部今傳出一份全黨員民調，候選人之中，鄭麗文以30%支持度大幅領先，郝龍斌以17.4%居次，羅...

藍主席激戰軍系兩派壁壘分明 自主黨員票成勝敗關鍵？

國民黨主席之戰倒數，然而國民黨立委卻對選戰很低調。一位國民黨立委直言，現在各方勢力壁壘分明，軍系分派別、地方分理念等，都有各自支持的人選，立委們當然不敢表態，得罪任何一群黨員，對接下來選舉都是傷，現在是能低調就低調。 而此次黨主席選舉中頻頻被點評的「軍系」票源，在國民黨解散黃復興黨部後，究竟還有多少力量？本文帶你看國民黨各方人士看法。

若當選國民黨主席 卓伯源：邀習近平、川普訪台

聯合報、TVBS今天共同舉辦「國民黨黨主席選舉辯論會」晚間6時登場。候選人、彰化縣前縣長卓伯源會前受訪表示，他當選黨主席...

民調落後鄭麗文？郝龍斌：黨意與民意最好能重疊

國民黨主席選舉戰況激烈，TVBS、聯合報共同舉辦「國民黨主席選舉辯論會」今晚6時登場，六位候選人首度同台辯論。國民黨主席...

「國民黨應學民進黨」 張亞中：來個兩岸政策大辯論

國民黨主席選舉戰況激烈，聯合報、TVBS共同舉辦「國民黨黨主席選舉辯論會」今晚6時登場。候選人孫文學校總校長張亞中會前受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。