「國民黨應學民進黨」 張亞中：來個兩岸政策大辯論

國民黨主席選舉戰況激烈，聯合報、TVBS共同舉辦「國民黨黨主席選舉辯論會」今晚6時登場。候選人孫文學校總校長張亞中會前受訪表示，他認為國民黨應學習民進黨，就兩岸政策來個大辯論。

本次國民黨主席選舉中，國民黨兩岸論述、路線成為各候選人爭取黨員支持，必須面對的課題。

張亞中表示，對國民黨未來的發展、理念、論述，他很早以前就呼籲國民黨，這方面應學習民進黨，就兩岸政策應該來一個大辯論，可是國民黨從來就沒有真正就兩岸論述，進行過任何深入或廣泛性的大辯論。

張亞中說，兩岸關係已危急，這次是一次難得機會，透過黨主席選舉，大家對於兩岸未來，有個可以充分討論的機會。他今天跟其他候選人同台，感到非常榮幸，黨未來面對兩岸危機如何找到方法，這是這場辯論最重要的主題之一。