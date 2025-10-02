聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」 6位候選人首同台

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
鄭麗文、卓伯源、郝龍斌、張亞中、蔡志弘、羅智強，6人爭搶國民黨主席寶座。聯合報系資料照
鄭麗文、卓伯源、郝龍斌、張亞中、蔡志弘、羅智強，6人爭搶國民黨主席寶座。聯合報系資料照

國民黨主席選舉戰況激烈，聯合報、TVBS共同舉辦「國民黨黨主席選舉辯論會」今晚6時登場。六位候選人鄭麗文卓伯源郝龍斌張亞中蔡志弘羅智強將全員到齊，首度同台辯論。

今晚登場的辯論歷時兩個半小時，辯論會將於10月2日晚間6時在TVBS 56台全程播出， TVBS及UDN網路平台也同步直播。TVBS政論節目主持人錢怡君將主持整場辯論會，媒體提問環節，將由TVBS新聞部副理樊啓明及聯合報新聞部副總編輯蔡惠萍擔綱。

全程包括申論、媒體提問、交叉詰問、結論四階段。6位候選人16時30分將抵達會場受訪，於18時展開辯論會。在申論階段，每人發言3分鐘，隨即進入兩輪媒體提問；交叉提問分為六輪，預計1小時，再進入結論階段，辯論會預計21時結束。

聯合報與TVBS表示，為讓各候選人都能暢談理念，透過辯論會陳述與對話，增加更多溝通機會，讓真理愈辯愈明。

錢怡君表示，「讓六位候選人第一次同台，意義特別重大。」她期待六位國民黨候選人在發表政見時，都能精準掌握時間，把理念完整表達，並保持君子之爭的風範。

